YRP'de Bir Toplu İstifa Daha, Tam 75 Kişi...

Yeniden Refah Partisi eski il başkanı Bülent Er, görevden alınması ve istifa süreçlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Er, Kırşehir teşkilatı olarak yaşadıkları sürecin partisinin genel merkezinde teşkilat içerisindeki şahıslarla ilgili olduğunu vurguladığı açıklamasında il başkanlığı, kadın ve gençlik kollarıyla birlikte istifa ettiklerini söyledi.

İstifa kararını 11 Nisan’da aldıklarını söyleyen Er, "Yaklaşık 3 ay önce iki amcamızın vefatı sebebiyle il başkanları toplantısına katılamadım. Genel merkezden baş sağlığı telefonu gelmemesi biz kırdı. Bu süreçte hem duygusal hem de fiziksel yorgunluk yaşadığımız için görevden affımızı istedik" diye konuştu.

Genel Başkan Fatih Erbakan’ın elinden başarı sertifikaları aldıklarını belirten Er, Bizlere bu belge bakkal ya da manavdan verilmedi. Tüm bu gelişmelerin ardından il, kadın ve gençlik kolları olarak istifa ettik. İl yönetiminden 30 kişi, kadın kolları yönetiminden 17, gençlik kolları yönetiminden ise 13, merkez ilçeden ise 15 arkadaşımız istifa etti” dedi.

Kaynak: İHA