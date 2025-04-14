Nevruz Bayramı'nın Resmi Tatil İlan Edilmesi İçin Meclis'e Kanun Teklifi

AKP İstanbul milletvekili Serkan Bayram, her yıl 21 Mart’ta kutlanan Nevruz Bayramı’nın resmi tatil ilan edilmesi için TBMM’ye kanun teklifi verdi. Nevruz’un birlik ve beraberlik simgesi olduğuna vurgu yapan Bayram, bir de barış çağrısı yaptı.

Bayram, verdiği kanun teklifine ilişkin yaptığı açıklamasında, "Nevruz demek yeniden doğuş demektir. Nevruz demek birlik, beraberlik, kardeşlik demektir. Nevruz demek Ergenekon Destanı demektir. Ve bu bağlamda ben de hem İstanbul Milletvekili olarak hem Birleşmiş Milletler Barış Elçisi olarak hem Avrupa Ekonomik Senatörü olarak bugünün resmi bayram tatilin ilan edilmesi noktasında bugün Meclisimize kanun teklifi verdim" ifadelerini kullandı.

Bayram, tüm partilerden destek beklediğini belirtirken, “Bütün milletvekillerimizden de destek bekliyorum. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletler teşkilatında aksakallı Konsey Başkanı olarak Binali Yıldırım Bey'e bütün parti başkanlarımıza vekillerine destekleri için şimdiden hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.