Ümit Özdağ'ın Nerede Yargılanacağı Kesinleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret suçlamasıyla tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın nerede yargılanacağı belli oldu. Hakkında 'kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası istenen Özdağ’ın davasında İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, Savcılığın itirazını kabul etti, dosya İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde kaldı. Özdağ, 29 Nisan tarihinde İstanbul'da hakim karşısına çıkacak.

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Ümit Özdağ'ın Nerede Yargılanacağı Kesinleşti

19 Ocak'ta partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan hakkında resen soruşturma başlatılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan tutuklanmıştı.

Ümit Özdağ'ın Nerede Yargılanacağı Kesinleşti - Resim : 1

7 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

İstanbul Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ümit Özdağ hakkında 77 gün sonra hazırlanan iddianamede ‘zincirleme şekilde basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapsi istenmişti.

Ümit Özdağ'ın Nerede Yargılanacağı Kesinleşti - Resim : 2

29 NİSAN’DA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Özdağ hakkında açılan hakaret davası, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nin yetkisizlik kararıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti. Özdağ’ın davasında yeni bir gelişme daha yaşandı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın itirazını kabul etti.

Dosya İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde kalırken, Özdağ’ın 29 Nisan tarihinde hakim karşısına çıkacağı ifade edildi.

Ümit Özdağ'ın Nerede Yargılanacağı Kesinleşti - Resim : 3

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Kaynak: Haber Merkezi

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