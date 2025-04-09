İmamoğlu Protestolarında En Öndelerdi, Sandığa Etkileri Merak Ediliyordu... Dikkat Çeken Anket! İşte Gençlerin İktidarı

İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası başlayan protestoların ön saflarında yer alan gençlerin seçim sandığına etkisi merak ediliyordu... ORC Araştırma, 17-29 yaş arası gençlere siyasi parti tercihlerini sordu. İşte dikkat çeken anketin çarpıcı sonuçları...

Eda Narin Eda Narin
İmamoğlu Protestolarında En Öndelerdi, Sandığa Etkileri Merak Ediliyordu... Dikkat Çeken Anket! İşte Gençlerin İktidarı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart'ta 'yolsuzluk' ve 'terör' suçlamasıyla evinden gözaltına alındı. 4 gün Vatan Emniyet'te gözaltında tutulan İmamoğlu, 23 Mart'ta ise sadece 'yolsuzluk' suçlamasından tutuklandı.

İmamoğlu'nun tutuklanması tüm Türkiye'de büyük tepkilere neden oldu. Tepkiler sadece siyaset arenasıyla sınırlı kalmadı. Farklı farklı muhalefet partilerinin seçmenleri karara tepki gösterdi, milyonlarca vatandaş sokaklara çıkarak durumu protesto etti.

İmamoğlu Protestolarında En Öndelerdi, Sandığa Etkileri Merak Ediliyordu... Dikkat Çeken Anket! İşte Gençlerin İktidarı - Resim : 1

ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN SANDIĞA ETKİSİ MERAK KONUSU

Protestolara polisin müdahalesi tüm dünya tarafından duyuldu, gözaltı furyası başladı ve ardından tutuklamalar... Tutuklananların çok büyük kısmını üniversite öğrencileri oluşturuyordu. Son verilere göre 299 öğrenci tutuklu bulunuyor.

Öğrencilerin tutuklanmasına da tepkiler çığ gibi... Öğrencilerin aileleri 'Anne Baba Dayanışma Ağı'nı kurarak seslerini duyurmaya çalışırken üniversite öğrencileri de tutuklu sıra arkadaşları için dün Kadıköy'de bir dayanışma konseri düzenledi.

İmamoğlu Protestolarında En Öndelerdi, Sandığa Etkileri Merak Ediliyordu... Dikkat Çeken Anket! İşte Gençlerin İktidarı - Resim : 2

İmamoğlu'nun tutuklanması siyasetin gündeminin ana maddesi durumundayken üniversite gençliğinin uzun zaman sonra sokak protestolarında aktifleşmesi pek çok yapı taşının tekrar tartışmaya açtı. Bununla birlikte gençlerin bu tutumunun sandığa nasıl etki edeceği de en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İŞTE GENÇLERİN BİRİNCİ PARTİSİ...

ORC Araştırma, bu konuyu yaptığı bir anketle açıklığa kavuşturdu. 3-7 Nisan tarihleri arasında 17-29 yaş arası 2 bin 650 genç ile yapılan ankette "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu.

Ankete göre ilk sırayı yüzde 27.5 ile CHP aldı. AKP ise yüzde 20.6 ile ikinci sıraya yerleşti. Üçüncü sırada yüzde 11.0 ile Zafer Partisi yer alırken; DEM Parti de yüzde 8.5 ile dördüncü oldu. İşte anketin sonuçları:

  • CHP: Yüzde 27.5
  • AKP: Yüzde 20.6
  • Zafer Partisi: Yüzde 11.0
  • DEM Parti: Yüzde 8.5
  • MHP: Yüzde 6.5
  • Yeniden Refah Partisi: Yüzde 5.5
  • Anahtar Parti: Yüzde 4.9
  • İYİ Parti: Yüzde 4.2
  • Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 3.6
  • Büyük Birlik Partisi: Yüzde 2.5
  • Yerli ve Milli Parti: Yüzde 2.1
  • Diğer: Yüzde 3.1
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