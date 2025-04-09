Özgür Özel’den Tutuklu Öğrencilerin Ailelerine Destek Buluşması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane’de düzenlenen protestolarda tutuklanan öğrencilerin aileleri ile buluştu. Özel, öğrencilerin ailelerine destek vererek, süreci değerlendirdi.

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Özgür Özel’den Tutuklu Öğrencilerin Ailelerine Destek Buluşması

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmesinin ardından Saraçhane’de yapılan protestolara katılan üniversite öğrencilerinden bir kısmı tutuklanmış, bir kısmına ev hapsi cezası verilmişti.

Özgür Özel’den Tutuklu Öğrencilerin Ailelerine Destek Buluşması - Resim : 1

ÖĞRENCİLERİN AİLESİYLE BULUŞTU

Son olarak tutuklu öğrenci sayısı 299’a düşmüş, kalan öğrencilerin serbest bırakılması için yapılan çağrılar ise devam etmişti.

Öğrencilerin tutuklanmasına karşı çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, protestolarda tutuklanan öğrencilerin aileleri ile buluştu.

Özgür Özel’den Tutuklu Öğrencilerin Ailelerine Destek Buluşması - Resim : 2

'DERHAL SERBEST BIRAKILMALILAR'

Görüşmenin ardından X hesabından yazılı açıklama yapan CHP Lideri Özel, 19 Mart protestolarında tutuklanan gençlerin serbest bırakılması için başlatılan "Çocuklarımız Serbest Bırakılsın" imza kampanyasına vatandaşları destek vermeye çağırdı.

Özel, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bugün, 19 Mart darbe girişimine karşı protesto hakkını kullandığı için tutuklanan gençlerimizin ailelerinin oluşturduğu, 'Anne Baba Dayanışma Ağı' ile bir araya geldik. Gençlerimizin sonuna kadar yanında olacağız. Hapiste tutulan öğrencilerimiz derhal serbest bırakılmalı, mağduriyetleri giderilmeli ve kaçırdıkları sınavlar telafi edilmelidir.

Gençlerimizin, bir gün bile yatarı olmayan bir iddia ile günlerdir cezaevinde tutulması hukuksuzluktur, vicdansızlıktır. Tüm vatandaşlarımızı, evlatlarımızın özgür kalması için http://change.org adresi üzerinden başlatılan 'Çocuklarımız Serbest Bırakılsın' imza kampanyasına destek olmaya davet ediyorum."

BAKAN TUNÇ, ÖZEL’İ SUÇLAMIŞTI

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, öğrencilerin tutuklanması hususunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in suçlu olduğunu işaret ederek ‘Gençlerimizin bir kısmı polislerle karşı karşıya geldiler. Birtakım istenmeyen olaylar oldu. Bazı şiddet olayları ve istenmeyen küfre varıncaya kadar hiç kimsenin tasvip edemeyeceği olaylar meydana geldi. Bu olayların çıkmasının sebebi CHP Genel Başkanı’nın sokak çağrısı yaparak, bir adli soruşturmayı bu şekilde gölgelemeye çalışması neticesinde bu tür istemediğimiz olaylar söz konusu oldu’ değerlendirmesini yapmıştı.

Özgür Özel’den Tutuklu Öğrencilerin Ailelerine Destek Buluşması - Resim : 3

Kaynak: Haber Merkezi

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Ekrem İmamoğlu Özgür Özel Öğrenci
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