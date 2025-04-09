Meclis'te 'Bektaşi' Gerginliği! AKP'li Vekilin Fıkrası Tepki Çekti, Bekir Bozdağ Özür İstedi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası başlayan protestolarda gözaltına alınanların 'kötü muamele'ye maruz bırakıldıklarına yönelik iddialar dün akşam Meclis gündemine taşındı.

İYİ Parti, '19 Mart’ta başlayan eylemler süresince yaşanan ağır insan hakları ihlallerinin ve bu ihlallere zemin hazırlayan siyasi ve idari süreçlerin tüm yönüyle araştırılması, sorumluların tespit edilerek adalet önüne çıkarılması ve benzeri hak ihlallerinin önlenmesi' için önerge verdi.

İYİ Parti'nin önergesinden sonra konuşan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, gözaltına alınan gençlerin yaşadıklarını örnekler vererek anlattı. Tanrıkulu, elindeki kağıtları buruşturup kürsüden fırlatarak "Lanet olsun gerçekten, lanet olsun ya. İşkenceye izini verene de lanet olsun gerçekten ya" dedi. Tanrıkulu bu konuşmasının ardından tansiyonun yükselmesi nedeniyle Meclis hastanesine götürüldü.

TEPKİ ÇEKEN 'BEKTAŞİ' FIKRASI!

Tanrıkulu'ndan sonra ise sözü AKP Rize Milletvekili Harun Mertoğlu aldı. İYİ Parti'nin önergesi sonrası aklına bir fıkra geldiğini söyleyen Mertoğlu, şöyle konuştu:

"Bektaşi'ye sormuşlar 'Neden namaz kılmıyorsun?' diye. Cevap olarak 'Allah Kur'an'da 'Namaza yaklaşmayın.' buyuruyor' demiş. 'Ama ayetin başında 'içkiliyken' deniyor' diye hatırlattıkları zaman da Bektaşi 'Ben hafız değilim, o kadarını bilemem' demiş. İYİ Parti Grubunun önerisi nedense bana bu fıkrayı hatırlattı. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; burada AK Parti döneminde insan hakları konusunda atılan adımları anlatacak değilim, o kadar zamanımız yok, sizin de tahammülünüz yok ancak Anayasa'yı konuşabiliriz. Anayasa madde 12 'Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir' diyor. (...)"

BOZDAĞ ÖZÜR DİLEMESİNİ İSTEDİ

Mertoğlu'nun fıkrası Meclis'te tartışmalara neden oldu. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Mertoğlu'nun özür dilemesini istedi. Mertoğlu özür dilemeyince Bozdağ talebini bir kez daha tekrarladı.

Mertoğlu ise daha sonra "Ben herhangi bir inanç grubunu hedef alarak söylemiş değilim, herhangi bir inanç grubunu ayrıştırıcı, onları küçültücü herhangi bir şey söylemedim. Ama öyle inanç grubu hakkında incindilerse ben özür dilerim elbette ki" diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi