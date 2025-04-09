İmamoğlu Davasında Flaş Gelişme, CHP'li İsim Duyurdu
Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik ifadeleri sonrası açılan 11 Nisan'da Çağlayan'da görülmesi planlanan duruşmanın adresi değiştirildi. CHP'li Günaydın, duruşmanın Silivri Açık Ceza Yerleşkesi 2 No'lu duruşma salonuna alındığını açıkladı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
İKİ GÜN KALA SALON DEĞİŞTİ
Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iki gün sonra (11 Nisan Cuma) Çağlayan'da görülmesi gereken bir duruşmasının ani bir kararla Silivri Açık Ceza Yerleşkesi'ne alındığını açıkladı.
DURUŞMA SİLİVRİ'DE GÖRÜLECEK
İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik ifadeleri nedeniyle açılan davanın duruşmasının Silivri Açık Ceza Yerleşkesi 2 Nolu duruşma salonuna alındığını belirten Günaydın, "Ben bu salonu Ergenekon duruşmalarından hatırlıyorum. Filmin başı aynı, sonu da aynı olacak!" ifadelerini kullandı.
Ekrem Başkan’ın Akın Gürlek’e yönelik sözleri gerekçe gösterilerek 11 Nisan 2025’te Çağlayan Adliyesi’nde yapılacak duruşması, Silivri Açık Ceza Yerleşkesi 2 Nolu duruşma salonuna alındı.— Gökhan Günaydın (@gunaydingokhan) April 9, 2025
Ben bu salonu Ergenekon duruşmalarından hatırlıyorum.
Filmin başı aynı, sonu da aynı olacak! pic.twitter.com/3zSBnIE7y2
Kaynak: Haber Merkezi