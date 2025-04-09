İmamoğlu Davasında Flaş Gelişme, CHP'li İsim Duyurdu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

İKİ GÜN KALA SALON DEĞİŞTİ

Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iki gün sonra (11 Nisan Cuma) Çağlayan'da görülmesi gereken bir duruşmasının ani bir kararla Silivri Açık Ceza Yerleşkesi'ne alındığını açıkladı.

DURUŞMA SİLİVRİ'DE GÖRÜLECEK

İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik ifadeleri nedeniyle açılan davanın duruşmasının Silivri Açık Ceza Yerleşkesi 2 Nolu duruşma salonuna alındığını belirten Günaydın, "Ben bu salonu Ergenekon duruşmalarından hatırlıyorum. Filmin başı aynı, sonu da aynı olacak!" ifadelerini kullandı.

Ekrem Başkan’ın Akın Gürlek’e yönelik sözleri gerekçe gösterilerek 11 Nisan 2025’te Çağlayan Adliyesi’nde yapılacak duruşması, Silivri Açık Ceza Yerleşkesi 2 Nolu duruşma salonuna alındı.

Ben bu salonu Ergenekon duruşmalarından hatırlıyorum.

Filmin başı aynı, sonu da aynı olacak! pic.twitter.com/3zSBnIE7y2 — Gökhan Günaydın (@gunaydingokhan) April 9, 2025

Kaynak: Haber Merkezi