İmamoğlu Davasında Flaş Gelişme, CHP'li İsim Duyurdu

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik ifadeleri sonrası açılan 11 Nisan'da Çağlayan'da görülmesi planlanan duruşmanın adresi değiştirildi. CHP'li Günaydın, duruşmanın Silivri Açık Ceza Yerleşkesi 2 No'lu duruşma salonuna alındığını açıkladı.

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İmamoğlu Davasında Flaş Gelişme, CHP'li İsim Duyurdu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

İKİ GÜN KALA SALON DEĞİŞTİ

Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iki gün sonra (11 Nisan Cuma) Çağlayan'da görülmesi gereken bir duruşmasının ani bir kararla Silivri Açık Ceza Yerleşkesi'ne alındığını açıkladı.

DURUŞMA SİLİVRİ'DE GÖRÜLECEK

İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik ifadeleri nedeniyle açılan davanın duruşmasının Silivri Açık Ceza Yerleşkesi 2 Nolu duruşma salonuna alındığını belirten Günaydın, "Ben bu salonu Ergenekon duruşmalarından hatırlıyorum. Filmin başı aynı, sonu da aynı olacak!" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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