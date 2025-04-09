Bakan Vedat Işıkhan Açıkladı... Çalışmalar Başladı: Yüz Binlerce Kamu Çalışanını İlgilendiriyor!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM'de AKP Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Işıkhan, 2025 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri ile ilgili olarak kendisine yöneltilen bir soruya da yanıt verdi.

Çalışmalara başladıklarını belirten Işıkhan, bu kapsamda kamuda örgütlü olan TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in hazırladığı tekliflerin kendilerine ulaştığını ifade etti. Kendilerine ulaşan tekliflerin üzerinde değerlendirme sürecinde olduklarını söyleyen Işıkhan, sendikalarla bir araya gelerek ortak bir noktada buluşacaklarını ve bu sürecin çok uzamayacağını düşündüğün belirtti.

TÜRK-İŞ VE HAK İŞ ORTAK TALEPTE ANLAŞTI

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, kamuda görev yapan yaklaşık 600 bin işçinin maaşlarına 2025-2026 yıllarında yapılacak zam oranının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için ortak zam talebinde anlaşmıştı.

DİĞER TOPLU SÖZLEŞMELERİ DE ETKİLEYEBİLİR

Kamu işçileri için belirlenen 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, özel sektörde yapılacak toplu iş sözleşmeleri için de belirleyici olacak. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Grup Toplu İş Sözleşmesi başta olmak üzere, çeşitli sektörlerdeki toplu sözleşme süreçlerine yön vermesi bekleniyor.

Bununla birlikte, yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaş zamlarının ele alınacağı 2026-2027 dönemine ilişkin 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos’ta başlayacak.

Kaynak: AA-DHA