Ekrem İmamoğlu İçin Sokağa İnen Çiftçilere Para Cezası Kesilmişti: Özgür Özel Harekete Geçti

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Mart'ta tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi. İmamoğlu'nun tutuklanmasına yurdun dört bir yanından tepki yağdı.

Yozgat'ta bir araya gelen çiftçiler traktörleriyle sokağa indi. Yüzlerce aracın katıldığı konvoy sokaklarda tur atarak protesto gerçekleştirdi. Eyleme katılan 10 çiftçiye 993'er lira trafik cezası kesildi.

CEZALARI ÖDEYECEK

CHP lideri Özgür Özel'in çiftçilere kesilen para cezasını ödeyeceği ortaya çıktı.

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, "Yozgat’ta Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla traktör konvoyu yapan çiftçilere kesilen cezayı Genel Başkanımız Özgür Özel ödeyecek" dedi.

Kaynak: ANKA