Ekrem İmamoğlu İçin Sokağa İnen Çiftçilere Para Cezası Kesilmişti: Özgür Özel Harekete Geçti

Yozgat'ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına traktörleri ile konvoy yaparak tepki gösteren çiftçilere para cezası kesildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çiftçilere kesilen para cezasını ödeyeceği öğrenildi.

Son Güncelleme:
Ekrem İmamoğlu İçin Sokağa İnen Çiftçilere Para Cezası Kesilmişti: Özgür Özel Harekete Geçti

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Mart'ta tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi. İmamoğlu'nun tutuklanmasına yurdun dört bir yanından tepki yağdı.

Ekrem İmamoğlu İçin Sokağa İnen Çiftçilere Para Cezası Kesilmişti: Özgür Özel Harekete Geçti - Resim : 1

Yozgat'ta bir araya gelen çiftçiler traktörleriyle sokağa indi. Yüzlerce aracın katıldığı konvoy sokaklarda tur atarak protesto gerçekleştirdi. Eyleme katılan 10 çiftçiye 993'er lira trafik cezası kesildi.

CEZALARI ÖDEYECEK

CHP lideri Özgür Özel'in çiftçilere kesilen para cezasını ödeyeceği ortaya çıktı.

Ekrem İmamoğlu İçin Sokağa İnen Çiftçilere Para Cezası Kesilmişti: Özgür Özel Harekete Geçti - Resim : 2

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, "Yozgat’ta Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla traktör konvoyu yapan çiftçilere kesilen cezayı Genel Başkanımız Özgür Özel ödeyecek" dedi.

Özel 'Çıka Çıka Bu Çıktı' Diyerek Açıkladı! İmamoğlu'nun Babasının Evinde Ne Aradılar, Ne Buldular?Özel 'Çıka Çıka Bu Çıktı' Diyerek Açıkladı! İmamoğlu'nun Babasının Evinde Ne Aradılar, Ne Buldular?Siyaset

CHP Lideri Özel'den Siyasi Yasak İstenen Gençlere DestekCHP Lideri Özel'den Siyasi Yasak İstenen Gençlere DestekSiyaset

Kaynak: ANKA

Etiketler
Özgür Özel Çiftçi Ekrem İmamoğlu Para cezası
Son Güncelleme:
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Pembe Depremi! Dizinin Başrol Oyuncularından Ünlü İsim Apar Topar Veda Ediyor Kızılcık Şerbeti Dizisinde Pembe Depremi
Mahir Polat Tutuklandıktan 18 Gün Sonra İlk Kez Görüntülendi Mahir Polat Tutuklandıktan 18 Gün Sonra İlk Kez Görüntülendi
Kabe'ye Alınmama Sebebi Gündem Oldu... 'İslam'ın Doğduğu Yerde Yasak' Diyerek İsyan Etti Kabe'ye Alınmama Sebebi Gündem Oldu... 'İslam'ın Doğduğu Yerde Yasak' Diyerek İsyan Etti
En Dayanıklı Otomobil Motorları Hangileri? Bu Araçların Motorları Hiç Bozulmuyor En Dayanıklı Otomobil Motorları Hangileri? Bu Araçların Motorları Hiç Bozulmuyor
ÇOK OKUNANLAR
Ne Koç Holding Ne de Sabancı Holding! Yıldız Holding Rekor Kırdı Ne Koç Holding Ne de Sabancı Holding! Yıldız Holding Rekor Kırdı
Hepsiburada'dan Sonra Türkiye'nin Ünlü e-Ticaret Sitesi Daha Satılıyor! 3 Yılda 3. Kez El Değiştirdi Hepsiburada'dan Sonra Türkiye'nin Ünlü e-Ticaret Sitesi Daha Satılıyor! 3 Yılda 3. Kez El Değiştirdi
Sosyal Medya Devinden Canlı Yayın Darbesi! Tümden Yasaklandı, Tek Bir Şartı Var Artık Sosyal Medya Devinden Canlı Yayın Darbesi! Tümden Yasaklandı, Tek Bir Şartı Var Artık
Otomobil Sektöründe Kırmızı Alarm! Stoklar Bir Bir Tükeniyor! Fiyatlar Rekor Artacak Otomobil Sektöründe Kırmızı Alarm! Stoklar Bir Bir Tükeniyor! Fiyatlar Rekor Artacak
Sadece 1 Defa Ekiliyor Tam 15 Sene Hasat Ediliyor! Üreticilerin Yeni Gözdesi Sadece 1 Defa Ekiliyor Tam 15 Sene Hasat Ediliyor! Üreticilerin Yeni Gözdesi