Kabe'ye Alınmama Sebebi Gündem Oldu... 'İslam'ın Doğduğu Yerde Yasak' Diyerek İsyan Etti

Kabe’ye Filistin bandanası ile girmeye çalışan bir kadın, polisin ‘Kabe’de siyaset yasak’ diyerek kendisini içeri almadığını öne sürdü. O anları videoya kaydeden kadın ‘Müslümanlar olarak yerin dibine geçmemiz lazım’ diyerek tepki gösterdi.

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Mekke’ye Kabe ziyaretine giden bir kadının sosyal medyadan paylaştığı video kısa süre içinde gündem oldu. Kafasına taktığı Filistin bandanasıyla Kabe’ye girmeye çalışan kadın, polisin kendisine engel olduğunu, bir daha bandanayı takarsa vizesinin iptal olacağını söylediğini iddia etti.

Kabe'ye Alınmama Sebebi Gündem Oldu... 'İslam'ın Doğduğu Yerde Yasak' Diyerek İsyan Etti - Resim : 1

'GAZZE'NİN SEMBOLÜNÜ KULLANMAK YASAK'

Kabe önünde video çeken bu anları sosyal medyada paylaşan kadın, kısa sürede gündeme oturdu. Genç kadın Suud polisinin kendisine 'Kabe'de siyaset yasak' dediğini öne sürerek şöyle konuştu: Müslümanlar olarak yerin dibine geçmemiz lazım. İslam'ın doğduğu yerde, İslam'ın şerefini koruyan Gazze'nin sembolünü kullanmak yasak.

İSRAİL ATEŞKESİ BOZMUŞTU

İsrail'in 15 aydır saldırdığı Gazze'de saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 46 bin 700'ü geçmiş 2,3 milyonluk nüfusun çoğu yerinden edilmişti.

İsrail-Hamas arasında 7 Ekim 2023'te başlayan çatışmalar, Katar ve ABD arabuluculuğu ile anlaşması sonucu ateşkese ulaşmış ancak İsrail ateşkesi bozarak saldırılara devam etmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

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