Özel 'Çıka Çıka Bu Çıktı' Diyerek Açıkladı! İmamoğlu'nun Babasının Evinde Ne Aradılar, Ne Buldular?

CHP lideri Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından babasının ve eşinin evlerine operasyon düzenlendiğini açıkladı. Özel, ekiplerin arama yaptığı evlerden neler çıktığını tek tek anlattı.

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Özel 'Çıka Çıka Bu Çıktı' Diyerek Açıkladı! İmamoğlu'nun Babasının Evinde Ne Aradılar, Ne Buldular?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik düzenlenen "yolsuzluk" ve "kent uzlaşısı" soruşturmalarının ardından 19 Mart sabahı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. İmamoğlu 23 Mart'ta tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi ve görevden uzaklaştırıldı.

Özel 'Çıka Çıka Bu Çıktı' Diyerek Açıkladı! İmamoğlu'nun Babasının Evinde Ne Aradılar, Ne Buldular? - Resim : 1

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun Çanakkale'de, eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nun ise Bodrum'da bulunan evlerine operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Cumhuriyet'ten Sertaç Eş'e konuşan Özgür Özel, evlerde yapılan operasyona ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Ekrem Beyin babasının ve eşinin Bodrum’daki, Çanakkale’deki evlerine operasyon yaptılar. Hukukçu arkadaşlarımız hızla gidip eşlik ettiler. Yoksa kapıyı çilingirle açıp avukat olmadan arama yapmaya kalktılar. FETÖ vari yöntemlerle her şey yapabilirlerdi o evde. Evden 690 Dolar, 10 Euro, ruhsatlı silaha ait birkaç mermi bulunmuş. Dün şöyle bir söylenti yayılmıştı: Dilek İmamoğlu ve Hasan İmamoğlu tutuklanabilir çünkü o evlerde gizli kasalar, büyük paralar, mühimmat bulunacak. Çıka çıka bu çıktı."

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Kaynak: Cumhuriyet

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