Rezervlerde 'İmamoğlu' Erimesi! Kayıp 40 Milyar Dolara Ulaştı

19 Mart'ta aralarında İstanbul Büyükşehir Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alınırken, piyasalardan sert tepki gelmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 19 Mart’tan sonraki ilk üç günde döviz kurunu kontrol altına almak amacıyla 26 milyar dolardan fazla rezerv satışı yaptı. Ardından, ekonomik piyasalara yönelik ek denetim ve önlemler devreye sokuldu.

KAYIP 40 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

7 Nisan itibarıyla, TCMB’nin net döviz pozisyonu 7,6 milyar dolar daha azaldı. böylece 19 Mart ile 7 Nisan arasındaki dönemdeki düşüş, toplamda 40 milyar dolara ulaştı. Sonuç olarak, TCMB’nin altın dahil net döviz varlıkları 19,3 milyar dolara geriledi.

YABANCI ÇIKIŞ YAPTI, YERLİLER DÖVİZ ALDI

14-28 Mart tarihleri arasında yabancı yatırımcılar Türkiye'den çıkış yaparken, yerleşiklerin döviz alımı yaptı. Yabancı yatırımcılar, swap kanalından 10,5 milyar dolar, hisse senetlerinden 1,1 milyar dolar ve tahvil piyasasından 2,8 milyar dolar olmak üzere toplamda 14,4 milyar dolar tutarında bir çıkış gerçekleştirdi.

Bu dönemde, yerleşiklerin yabancı para mevduatları, parite etkisinden arındırılmış veriye göre 5,5 milyar dolar artış gösterdi. Swap hariç net rezerv, söz konusu iki haftada 27,7 milyar dolar azalmış oldu.

Kaynak: Haber Merkezi