Çiçekten Meyveye Dönüşüyor, Gram Gram Satılıyor: Hasat Eden Köşeyi Dönüyor, Her Paketi Para Basıyor

YÜKSEK LİF VE ANTİOKSİDAN ORANI YÜKSEK

Firmanın satış direktörü Burak Akbulut, bu meyvenin dünyanın en yüksek lif oranına sahip meyvelerinden biri olduğunu vurguladı. Aynı zamanda antioksidan değeri yüksek ve şeker oranı düşük olması sayesinde diyabet hastaları tarafından da rahatlıkla tüketilebiliyor. Akbulut, "Anavatanı Güney Amerika olan bu meyve, Türkiye’de sadece Akdeniz ve Ege bölgelerinde seralarda yetiştirilebiliyor" dedi.