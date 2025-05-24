Çiçekten Meyveye Dönüşüyor, Gram Gram Satılıyor: Hasat Eden Köşeyi Dönüyor, Her Paketi Para Basıyor
Önce çiçek açıyor, sonra meyveye gram gram paketleniyor. 100 gramı 15 TL'den satılan bu ürün, üreticisine kilosu 150 TL’den kazanç sağlıyor. Talep öyle büyük ki, 4 dönümlük alan bile yetmiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Girişimci kadınlar, tarıma değer katmaya devam ederken Antalya’nın Serik ilçesinde yetiştirilen özel bir meyve, hem üreticisine kazandırıyor hem de sağlıklı yaşam arayan tüketicilerin gözdesi oluyor. Özel seralarda üretilen çiçeklerden meyvelere dönüşen bu bitki, hasat döneminde paketlenip İstanbul başta olmak üzere birçok şehirdeki market raflarında yerini alıyor. Üstelik sadece 100 gramlık paketlerle satışa sunulmasına rağmen kilosu 150 TL’ye satılıyor.
KAPALI SERADA YETİŞİYOR, 100 GRAMLIK PAKETLERE KOYULUYOR
Antalya Serik’in Tekke Mahallesi’nde, kapalı serada 5 dönümde üretilen bu özel meyve, üretici firma tarafından Şubat ayının sonunda hasat edilmeye başlandı. Haziran sonuna kadar süren hasat sürecinde, 100 gramlık özel ambalajlarda satışa sunulan ürün, Türkiye'nin dört bir yanındaki süpermarket ve manavlarda tüketiciyle buluşuyor. Her pakette yaklaşık 13-14 adet bulunuyor ve fiyatı 15 TL’den başlıyor.
YÜKSEK LİF VE ANTİOKSİDAN ORANI YÜKSEK
Firmanın satış direktörü Burak Akbulut, bu meyvenin dünyanın en yüksek lif oranına sahip meyvelerinden biri olduğunu vurguladı. Aynı zamanda antioksidan değeri yüksek ve şeker oranı düşük olması sayesinde diyabet hastaları tarafından da rahatlıkla tüketilebiliyor. Akbulut, "Anavatanı Güney Amerika olan bu meyve, Türkiye’de sadece Akdeniz ve Ege bölgelerinde seralarda yetiştirilebiliyor" dedi.
ÇİÇEKTEN MEYVEYE DÖNÜŞÜYOR
İlk olarak güzel bir çiçek olarak açan bu özel tür, zamanla dış yapraklarının sararmasıyla meyveye dönüşüyor. Parlak altın rengi ve küresel formu sayesinde sadece lezzetiyle değil görüntüsüyle de fark yaratıyor. Lezzetinin ananasa benzediği belirtilen meyve, C, B1 ve A vitaminleri ile demir bakımından da oldukça zengin.
FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR
Metabolizmayı hızlandırıcı etkileriyle bilinen bu meyve, kilo vermek isteyenler tarafından da sıkça tercih ediliyor. İçeriğinde bulunan 8 farklı alkaloid sayesinde bitkisel ilaç yapımında da kullanılan bu ürün, kansere karşı koruyucu etkileriyle de dikkat çekiyor.