Zorlu Holding'deki Kriz Sonrası Flaş Gelişme! Vestel'de Deprem Etkisi Yaratacak Ayrılık! Apar Topar Görevini Bıraktı

Zorlu Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Ergün Güler’in 9 Nisan 2025 tarihi itibarıyla Vestel CEO’luğu görevinden ayrılacağı bildirildi. Vestel’in yeni CEO’su belirlenene kadar, görevi Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Ömer Yüngül devralacak.

ŞİRKET İÇİ YAZIŞMALARDAKİ İFADELER KRİZİN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

Güler’in görev değişikliği, Zorlu Holding içinde yaşanan Ramazan tebriği tartışmalarının ardından geldi. Vestel CEO’su Ergün Güler’in Ramazan ayına yönelik iyi dilek mesajı sonrası, Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal’ın iç yazışmalarda bu uygulamayı eleştirdiği ortaya çıkmıştı.

Köksal, Ramazan tebriği uygulamasının şirketin kurumsal yaklaşımıyla örtüşmediğini belirterek, 70 yıllık holding tarihinde dini bayramlara yönelik yalnızca Şeker ve Kurban Bayramı kutlaması yapıldığını, Ramazan ayı kutlamasının ise daha önce gerçekleştirilmediğini ifade etmişti. Şirketin dini kimliklerden bağımsız duruş sergilediğini vurgulayan Köksal, çok uluslu bir yapı hedeflediklerini ve her inançtan çalışana açık olduklarını dile getirmişti.

SORUŞTURMA VE İSTİFA SÜRECİ YAŞANMIŞTI

Söz konusu e-posta yazışmalarının kamuoyuna yansımasının ardından Cem Köksal hakkında idari soruşturma başlatılmış, gözaltına alınmasının ardından görevinden istifa etmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından Ergün Güler’in Vestel CEO’luğundan ayrılması dikkat çekti.

GÜLER’İN GÖREV SÜRECİ 1 EYLÜL 2023’TE BAŞLAMIŞTI

Ergün Güler, Vestel Şirketler Grubu CEO’luğu görevine 1 Eylül 2023 tarihinde getirilmişti. Görevden ayrılışının ardından Güler, Zorlu Holding çatısı altındaki uluslararası yatırımları yönetecek. Yeni görevine ise 1 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla başlayacak.

ERGÜN GÜLER KİMDİR?

1974 yılında Berlin’de dünyaya gelen Ergün Güler, lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamladı. Yüksek lisans derecesini ise Bilkent Üniversitesi’nde işletme yönetimi (MBA) alanında aldı.

Profesyonel iş hayatına finans sektöründe adım atan Güler, 1999 yılında Vestel’de Finans Uzmanı olarak göreve başladı. Zamanla şirket bünyesinde farklı görevler üstlenerek üst düzey yönetim kademelerine kadar yükseldi.

UZUN YILLAR ZORLU GRUBU’NDA GÖREV ALDI

2006 ile 2012 yılları arasında Vestel Şirketler Grubu’nda Mali İşler ve Hazine’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Güler, 2012 yılı Mayıs ayında Zorlu Holding bünyesine geçerek Kurumsal Risk ve Hazine Koordinatörü olarak atandı.

Aynı yılın ekim ayında Vestel Ticaret AŞ’de Yurt İçi Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür olarak görevine devam etti. Kariyerindeki yükselişini sürdüren Güler, 1 Eylül 2023 itibarıyla Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı (CEO) olarak atandı ve bu görevini 9 Nisan 2025 tarihine kadar sürdürdü.

Kaynak: Haber Merkezi