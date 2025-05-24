Yaz Havasına Mola: Meteoroloji'den Sağanak ve Toz Taşınımı Uyarısı
Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkmaya devam ediyor. Bazı bölgelerde sağanak yağış ve gök gürültüsü bekleniyor. Batı kesimlerde ise toz taşınımı etkili olabilir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra ise Konya, Kastamonu, Hakkari çevreleriyle Isparta'nın güney ve doğu ilçeleri, Karaman’ın batısı ve Van’ın doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor. Batı bölgelerde ise toz taşınımı görülebilir.
Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların önümüzdeki günlerde daha da artması öngörülüyor. Rüzgar, genel olarak güneyli yönlerden, doğu bölgelerde ise kuzeyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esecek.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden sonra bölgede toz taşınımı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Isparta'nın güney ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batı kesimlerinde öğle saatlerinden sonra toz taşınımı bekleniyor.
ADANA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla güneybatı kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Konya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kastamonu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Hakkari çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 23°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 21°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
Kaynak: Haber Merkezi