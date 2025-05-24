Yaz Havasına Mola: Meteoroloji'den Sağanak ve Toz Taşınımı Uyarısı

Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkmaya devam ediyor. Bazı bölgelerde sağanak yağış ve gök gürültüsü bekleniyor. Batı kesimlerde ise toz taşınımı etkili olabilir.

Yaz Havasına Mola: Meteoroloji'den Sağanak ve Toz Taşınımı Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra ise Konya, Kastamonu, Hakkari çevreleriyle Isparta'nın güney ve doğu ilçeleri, Karaman’ın batısı ve Van’ın doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor. Batı bölgelerde ise toz taşınımı görülebilir.

Yaz Havasına Mola: Meteoroloji'den Sağanak ve Toz Taşınımı Uyarısı - Resim : 1

Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların önümüzdeki günlerde daha da artması öngörülüyor. Rüzgar, genel olarak güneyli yönlerden, doğu bölgelerde ise kuzeyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esecek.

Yaz Havasına Mola: Meteoroloji'den Sağanak ve Toz Taşınımı Uyarısı - Resim : 2

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden sonra bölgede toz taşınımı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Isparta'nın güney ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batı kesimlerinde öğle saatlerinden sonra toz taşınımı bekleniyor.

ADANA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla güneybatı kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Konya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kastamonu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Hakkari çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 23°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 21°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

Kaynak: Haber Merkezi

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Meteoroloji Sağanak yağış
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