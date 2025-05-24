CHP’de Dış Politika Krizi: Namık Tan İstifanın Eşiğinden Döndü! Özel Devreye Girdi, 'Tam Yetki' Verildi

Cumhuriyet Halk Partisi’nde dış politikaya ilişkin yaşanan görüş ayrılıkları, kritik bir kırılma noktasına ulaştı. CHP'nin Dış Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili, eski büyükelçi Namık Tan, geçtiğimiz hafta yapılan MYK toplantısında, parti yönetimini dış politika çizgisi nedeniyle sert ifadelerle eleştirdi. Tan’ın açıklamaları, istifa noktasına kadar gitti.

'DIŞ POLİTİKA AÇILIMLARI SAĞLAM TEMELE OTURMUYOR'

Parti kulislerinden edinilen bilgilere göre Tan, MYK toplantısında yaptığı konuşmada, CHP'nin dış politikada izlediği yaklaşımın yanlış okumalar içerdiğini belirtti. Tan’ın şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:

“Dış politikada beni dinlemiyorsunuz. Suriye, Kıbrıs, Filistin ve diğer bölgelerde yapılan açılımlar sağlam temellere dayanmıyor. Okumalarınız eksik ve yanlış. Bu anlayışla benim bu görevi sürdürmemin bir anlamı yok.”

Tan, bu sözlerin ardından hem İstanbul Milletvekilliği hem de Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etme niyetini dile getirdi. Tan’ın istifa kararı, parti yönetiminde adeta şok etkisi yarattı.

ÖZGÜR ÖZEL KRİZİ YATIŞTIRDI

Kriz büyümeden, CHP Genel Başkanı Özgür Özel bizzat devreye girdi. Tan ile özel bir görüşme gerçekleştiren Özel, kendisine daha fazla yetki sözü verdi. Tan’ın dış politika konularında daha etkin bir pozisyona geçmesi için adımlar atılması kararlaştırıldı. Yapılan görüşme sonrasında Tan, görevinde kalmaya ikna edildi.

CHP kaynakları, bu görüşmede Özel’in “Dış politika senin alanın. Bu konuda partiyi senin çizginde ilerleteceğiz” dediğini aktardı. Böylece Tan, CHP dış politikasında tek yetkili isim haline geldi.

DIŞ POLİTİKA TAN'A EMANET

Yaşanan bu gelişmenin ardından, CHP’de dış politikaya ilişkin tüm açıklama, değerlendirme ve stratejilerin Namık Tan’ın koordinasyonunda yürütüleceği öğrenildi. Tan’ın liderliğinde bir dış politika danışma kurulu kurulması da gündeme geldi.

Öte yandan MYK üyelerinin, Tan’a destek verilmesi yönünde fikir birliğine vardıkları öğrenildi. Parti içindeki bazı isimlerin “Tan’ın çizgisi, CHP’yi uluslararası alanda daha güçlü bir pozisyona taşıyabilir” değerlendirmesinde bulundukları ifade edildi.

TAN'IN SERT ÇIKIŞI PARTİ İÇİ DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Nisan ayında yapılan olağanüstü kurultayla Parti Meclisi’ne giren ve İlhan Uzgel’den görevi devralan Namık Tan, dış politikadaki çıkışıyla hem parti içindeki ağırlığını artırdı hem de ilerleyen süreçte olası cumhurbaşkanlığı adaylığı için adının yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

Tan’ın kriz sonrası daha görünür ve etkin bir figür haline gelmesi, CHP’nin dış politikada daha profesyonel bir çizgi benimseyeceğinin işareti olarak da değerlendiriliyor.