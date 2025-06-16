Uçurumda Can Pazarı: 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 6 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 40 metrelik uçuruma yuvarlanan pikapta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. Feci kazada 6 yaşındaki çocuk ise ağır yaralı olarak kurtarıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Uçurumda Can Pazarı: 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 6 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralı
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Gaziantep'in İslahiye ilçesi Karagöz Yaylası yolunda yürek burkan bir kaza meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap, yaklaşık 40 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken, 6 yaşındaki bir çocuk ağır yaralı olarak kurtarıldı.

Yağızlar Mahallesi istikametine ilerleyen pikap, sürücüsü Levent İster'in kontrolünden çıkarak uçuruma devrildi. Taşlık zemine çakılan araçtaki Levent İster (45), babası Müslüm İster (75) ve Ayşe Işıklı (38) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Uçurumda Can Pazarı: 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 6 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralı - Resim : 1

Kazanın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, enkazda bir can sesi duyunca aramaları genişletti. Araçtan fırladığı tahmin edilen 6 yaşındaki Levent Poyraz İster, ağır yaralı halde bulundu. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuğun hayati tehlikesi sürüyor.

Kazanın kesin nedeni yapılacak teknik incelemenin ardından belirlenecek.

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Kaynak: DHA

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