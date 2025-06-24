Harvard'lı Hoca Tek Tek Puanladı: Bu 10 Yiyecek Bağırsakları Zırh Gibi Koruyor! Vücuda Reset Atıyor

Bağırsak sağlığını destekleyen besinlerin başında meyveler geliyor. Ancak her meyvenin sindirim sistemi üzerindeki etkisi aynı değil. Harvard mezunu gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi, bağırsaklara en faydalı meyveleri sıraladı. Dr. Sethi'nin hazırladığı listeye göre bazı meyveler lif zenginliği ve probiyotik etkileriyle sindirim sistemini adeta yeniden yapılandırıyor.

Baybars Ergün Baybars Ergün
Harvard'lı Hoca Tek Tek Puanladı: Bu 10 Yiyecek Bağırsakları Zırh Gibi Koruyor! Vücuda Reset Atıyor
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Dr. Sethi'nin değerlendirmesine göre bağırsak sağlığına en fazla katkı sağlayan meyve yaban mersini oldu. Antioksidan ve lif yönünden oldukça zengin olan bu küçük meyve, bağırsaktaki faydalı bakterileri besleyerek iltihaplanmayı azaltıyor. "Küçük ama etkisi büyük" sözünü doğrularcasına, yaban mersini listeye 10 tam puanla zirveden giriş yaptı.

Harvard'lı Hoca Tek Tek Puanladı: Bu 10 Yiyecek Bağırsakları Zırh Gibi Koruyor! Vücuda Reset Atıyor - Resim : 1

NAR VE KİVİ İLK SIRADA

İkinci sırada yer alan nar, içerdiği polifenoller sayesinde bağırsakta dengeyi sağlıyor. Onu sekiz puanla kivi takip ediyor. Elma ise yedinci sıraya yerleşerek günlük beslenmede ne kadar değerli bir meyve olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

BAĞIRSAK SAĞLIĞI İÇİN 1O MEYVE

Orta sıralarda armut, hafif yeşil muz ve kavun yer alırken, portakal ve üzüm gibi yaygın tüketilen meyveler listenin alt basamaklarına geriledi. Özellikle çok olgun muzun, sindirim dostu etkilerinin azalması nedeniyle en düşük puanı aldığı belirtildi.

Bağırsak Sağlığı İçin En Faydalı 10 Meyve:

Yaban mersini – 10 puan

Nar – 9 puan

Kivi – 8 puan

Elma – 7 puan

Armut – 6 puan

Hafif yeşil muz – 5 puan

Kavun – 4 puan

Portakal – 3 puan

Üzüm – 2 puan

Çok olgun muz – 1 puan

Harvard'lı Hoca Tek Tek Puanladı: Bu 10 Yiyecek Bağırsakları Zırh Gibi Koruyor! Vücuda Reset Atıyor - Resim : 2

TAZE BULUNAMAYAN MEYVELER İÇİN ALTERNATİFLER NELERDİR?

Yaban mersini gibi bazı meyveler her mevsim taze şekilde bulunamayabiliyor. Bu durumda dondurulmuş seçenekler iyi bir alternatif sunuyor. Taze meyvelere göre daha uygun fiyatlı olan bu ürünler, özellikle smoothie ve kahvaltılık yulaf karışımlarında rahatlıkla kullanılabiliyor.

Ayrıca kuru meyve ya da meyve suyu tercih edenler için bir uyarı da var: Ürünlerin içeriklerinde ilave şeker veya katkı maddesi bulunmadığından emin olmak gerekiyor. Aksi halde sağlık açısından beklenen faydalar ortadan kalkabiliyor.

MUTLAKA DOKTORUNUZA DANIŞIN UYARISI

Dr. Sethi, bağırsak sağlığını korumanın sadece meyvelerle sınırlı kalmaması gerektiğini vurguluyor. Dengeli bir beslenme için meyvelerle birlikte sebzeler, baklagiller, tam tahıllar ve protein kaynaklarının da ihmal edilmemesi gerektiğini belirtiyor.

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