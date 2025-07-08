Beylikdüzü'nde Makas Dehşeti! Otomobiller Yol Ayrımına Uçtu

Beylikdüzü’nde gece saatlerinde makas atarak ilerleyen bir araç, başka bir araca çarparak kazaya neden oldu. Çarpışmanın ardından iki araç da yol ayrımındaki boşluğa düştü. Kazada bir kişi hafif yaralandı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Beylikdüzü'nde Makas Dehşeti! Otomobiller Yol Ayrımına Uçtu
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İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde gece saatlerinde makas atarak ilerleyen bir otomobil kazaya neden oldu. Hadımköy Yolu Caddesi’nde meydana gelen olayda, süratli şekilde makas atan otomobil, kontrolden çıkarak 34 DLK 261 plakalı bir başka araca çarptı.

Beylikdüzü'nde Makas Dehşeti! Otomobiller Yol Ayrımına Uçtu - Resim : 1

İKİ ARAÇ BOŞLUĞA UÇTU

Çarpmanın etkisiyle her iki araç da bariyerlere çarptıktan sonra yol ayrımındaki boşluğa düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlarda bulunanlardan biri hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Beylikdüzü'nde Makas Dehşeti! Otomobiller Yol Ayrımına Uçtu - Resim : 2

KAZADAN SONRA PLAKAYI SÖKTÜ

Ekiplerin çalışması sonucu kaza yapan araçlar çekiciyle kaldırılarak yol trafiğe açıldı. Polis ekipleri, kazaya neden olan aracın plakasının olay sonrası söküldüğünü belirledi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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