Mehmet Şimşek Duyurdu: Kripto Paralarda Resmen Zorunlu Oldu

Bakan Şimşek ayrıca, platformların yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmelerinin zorunlu olduğunu belirterek, aksi takdirde lisans iptali dahil olmak üzere ciddi yaptırımların gündeme gelebileceğini bildirdi. Şimşek, "likidite sağlayıcılığı, piyasa yapıcılığı veya piyasalar arası arbitraj amacıyla işlem yapan ve bu kapsamda işlem fonlarının kaynağını belgeleyen kullanıcıların kripto varlık transfer işlemleri, ilgili platformların sorumluluğu ve gözetimi altında, limitlere tabi olmadan gerçekleştirilebilecek" diyerek platformlara esneklik sağlanacağını da duyurdu.