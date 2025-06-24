Mehmet Şimşek Duyurdu: Kripto Paralarda Resmen Zorunlu Oldu
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yasa dışı gelirlerin kripto varlıklar üzerinden aklanmasını engellemek amacıyla kripto para piyasasında sıkı bir denetim sürecine geçiyor. Yeni düzenlemeler kapsamında kullanıcılar için işlem açıklaması zorunlu hale gelirken, çekim işlemlerine süre sınırı ve transferlere limitler getirilecek.
Kaynak: AA
Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, suç gelirlerinin dijital varlıklar yoluyla sistem dışına çıkarılmasının önüne geçmek amacıyla kripto varlık hizmet sağlayıcılarına (KVHS) yönelik kapsamlı düzenlemeler geliyor. Bu kapsamda, kripto transferi yapan her kullanıcıdan en az 20 karakterlik işlem açıklaması alınması zorunlu hale gelecek.
ÇEKİMLERDE 72 SAATE KADAR BEKLEME SÜRESİ
Yeni düzenlemeye göre, seyahat kuralı (travel rule) uygulanmayan işlemler için anında çekim yapılamayacak. Kripto varlık alım, takas ya da yatırma işlemlerinden sonra, söz konusu varlıkların çekimi en erken 48 saat sonra gerçekleştirilebilecek. İlk defa yapılacak çekim işlemlerinde ise bu süre 72 saate kadar uzatılacak.
GÜNLÜK VE AYLIK LİMİT GELİYOR
Yasa dışı fonların hızla sistem dışına aktarılmasını önlemek için özellikle stabil kripto paralara yönelik ek kısıtlamalar uygulanacak. Bu kapsamda, günlük 3 bin dolar ve aylık 50 bin dolar transfer limiti getirilecek. Ancak, “seyahat kuralı” kapsamında alıcı ve göndericiye ait kimlik, adres ve doğum bilgileri eksiksiz şekilde beyan edilirse, bu limit iki katına çıkarılabilecek.
YURT DIŞINA AKTARIMLAR RADARDA
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto varlık işlemlerine yönelik getirilen yeni kuralların, kara para aklama faaliyetlerinin önlenmesi açısından hayati önemde olduğunu vurguladı. Şimşek, düzenlemeler sayesinde suç gelirlerinin yurt dışına kolayca aktarılmasının önüne geçileceğini, aynı zamanda, meşru kullanıcıların faaliyetleri için gerekli hareket alanı da korunacağını ifade etti.
Bakan Şimşek ayrıca, platformların yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmelerinin zorunlu olduğunu belirterek, aksi takdirde lisans iptali dahil olmak üzere ciddi yaptırımların gündeme gelebileceğini bildirdi. Şimşek, "likidite sağlayıcılığı, piyasa yapıcılığı veya piyasalar arası arbitraj amacıyla işlem yapan ve bu kapsamda işlem fonlarının kaynağını belgeleyen kullanıcıların kripto varlık transfer işlemleri, ilgili platformların sorumluluğu ve gözetimi altında, limitlere tabi olmadan gerçekleştirilebilecek" diyerek platformlara esneklik sağlanacağını da duyurdu.