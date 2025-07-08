İBB Soruşturmasında Yeni Gelişme! 13 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de aralarında bulunduğu 13 şüpheli sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul merkezli 3 ayrı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İBB Soruşturmasında Yeni Gelişme! 13 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Resim : 1

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması ile Büyükçekmece Belediyesi ile ilgili 3 ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İBB Soruşturmasında Yeni Gelişme! 13 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Resim : 2

Şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: DHA

Etiketler
İBB Soruşturma
Son Güncelleme:
6 Pençe-Kilit Şehidine Acı Tören 6 Pençe-Kilit Şehidine Acı Tören
Uzmanlar Kalp-Damar Sağlığı İçin En İyi Meyve Suyunu Açıkladı Uzmanlar Kalp-Damar Sağlığı İçin En İyi Meyve Suyunu Açıkladı
Bu Kuş Timsah Avlıyor, Gagasından Makinalı Tüfek Sesi Çıkarıyor, Dışkısıyla Serinliyor! Görenler Hayrete Düşüyor Bu Kuş Timsah Avlıyor, Gagasından Makinalı Tüfek Sesi Çıkarıyor, Dışkısıyla Serinliyor!
Kartalkaya Faciasında İlk Hesaplaşma! 32 Sanık Hakim Karşısına Çıktı: Sorumluluk Bakanlıkta Kartalkaya Faciasında İlk Hesaplaşma! 32 Sanık Hakim Karşısına Çıktı: Sorumluluk Bakanlıkta
ÇOK OKUNANLAR
Güneş Kavuracak! Sıcaklıklar Yükseliyor, Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat Güneş Kavuracak! Sıcaklıklar Yükseliyor, Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat
İBB Soruşturmasında Yeni Gelişme! 13 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi İBB Soruşturmasında Yeni Gelişme
Beylikdüzü'nde Makas Dehşeti! Otomobiller Yol Ayrımına Uçtu Beylikdüzü'nde Makas Dehşeti
Naci Görür'den Datça Depremi Yorumu: Anadolu Levhası Geriliyor Naci Görür'den Datça Depremi Yorumu: Anadolu Levhası Geriliyor
Teksas Felaketi Yaşıyor! Ölü Sayısı Arttı, Kayıp Çocuklar Aranıyor... 'Tehlike Henüz Geçmedi' Teksas Felaketi Yaşıyor! Ölü Sayısı Arttı, Kayıp Çocuklar Aranıyor