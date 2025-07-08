Naci Görür'den Datça Depremi Yorumu: Anadolu Levhası Geriliyor

Muğla-Datça'da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür depremin ardından korkutan uyarıda bulundu. Naci Görür, "Anadolu levhası geriliyor" dedi.

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Naci Görür'den Datça Depremi Yorumu: Anadolu Levhası Geriliyor
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki deprem, uzmanları yeniden Ege'deki tektonik hareketlilik konusunda harekete geçirdi.

AFAD, saat 20.46'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 5,0, derinliğini ise 7,37 kilometre olarak açıkladı.

Naci Görür'den Datça Depremi Yorumu: Anadolu Levhası Geriliyor - Resim : 1

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Girit ile Rodos arasında gerçekleşen depremin, Afrika levhasının Anadolu levhasının altına dalmasıyla ilişkili olduğunu belirterek, "Anadolu levhası geriliyor" uyarısında bulundu.

Naci Görür'den Datça Depremi Yorumu: Anadolu Levhası Geriliyor - Resim : 2

Depremin ardından sosyal medya hesabından değerlendirme yapan Prof. Dr. Görür, şu ifadeleri kullandı:

"Girit'in doğusunda, Girit ile Rodos arasında 5,1 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, Afrika levhasının Anadolu levhasının altına dalmasıyla ilgili. Dalan levha üzerinde gerçekleşti. Anadolu levhası geriliyor"

Görür, açıklamasının ardından yaptığı bir düzeltmeyle depremin, "dalan levha değil, onun üzerindeki levha" üzerinde meydana geldiğini belirterek teknik bir hata için takipçilerinden özür diledi.

AFAD Açıkladı: Muğla Datça'da Şiddetli DepremAFAD Açıkladı: Muğla Datça'da Şiddetli DepremGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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