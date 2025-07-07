Ayhan Bora Kaplan Davasında Karar Onandı: Örgüt Liderine 68 Yıl Hapis Cezası

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Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, kamuoyunda yankı uyandıran Ayhan Bora Kaplan davasında önemli bir karara imza attı. Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla yargılanan Ayhan Bora Kaplan'a, ağır ceza mahkemesince verilen 68 yıl hapis cezası onandı.

Dairenin onadığı karara göre;

"Silahlı suç örgütüne üye olma" suçundan beraat eden sanıklar arasında Ali Şallı, Aydın Eralp, Barış Kurt, Berk Uğur, Cemil Kumaşçıoğlu, Doğukan Bağcı, Doğuşcan Uğurlu, Ferit Çelik, İsa Aktaş, Koray Erbakan, Muammer Çetinkaya, Muhittin Mert Koçoğlu, Mustafa Koç, Mümin Ali Beldek, Oğuz Ercengiz, Tuncay Ercengiz, Umut Can Nergiz, Volkan Bozkurt ve Yunus Fener bulunuyor.

Aynı suçtan hüküm giyen sanıklardan Fethi Koyuncu'ya 5 yıl, Muhammet Kaplan, Tansel Aktan ve Yusuf İzzet Savaş'a 3 yıl 9'ar ay, Kanber Keskin'e 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Adnan Kaplan, Burak Kapucu, Deniz Urcan, Emir Akyol, Fatih Güler, Hasan Aslantaş, Hasan Can Saraçoğlu, Levent Erdoğan, Mahmut Gökhan Çanga, Mehmet Karakuş, Metehan Oktay, Muhammed Mustafa Deniz, Murat Altay, Mutlu Ayaş, Sercan Keleş, Ufuk Demirci, Emre Karataş, Ersoy Yahya ve Umutcan Yıldırım ise 2 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ali Dönmez, Arif Buğra Meşe, Ertan Yigen, Furkan Anıl Bahar, Murat Sağlam, Uğur Pekşen'e 2 yıl 1'er ay, sanık Gökhan Gülümser'e ise 2 yıl hapis cezası verildi.

Firari Serdar Sertçelik'in de aralarında bulunduğu 6 sanığın dosyası ise ayrılmıştı.

Ayrıca, "kasten yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından sanık Barış Kurt'a 10 yıl 9 ay 10 gün, sanıklar Muhammet Kaplan ve Adnan Kaplan'a 17 yıl 3'er ay, sanık Burak Kapucu'ya ise 12 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

CEZALAR KESİNLEŞTİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yapılan istinaf başvurularını değerlendirerek reddetti. Bu kararla birlikte, Ayhan Bora Kaplan ve diğer sanıklar hakkında verilen cezalar, mahkeme tarafından yerinde bulunarak kesinleşmiş oldu.

Kaynak: İHA