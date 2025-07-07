Manavgat Belediyesi Soruşturmasında Flaş Gelişme: 7 Kişi Tutuklandı

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Antalya Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Manavgat Belediyesi'ne yönelik başlattığı "yolsuzluk" soruşturması kapsamında operasyonlar düzenlenmişti.

Düzenlenen operasyonlarda Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 34 kişi gözaltına alınmıştı. 7 kişi tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilmişti.

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 7 kişi tutuklandı.

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yolsuzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Özel'in sosyal medyadan paylaştığı açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Antalya Manavgat Belediyemize yönelik soruşturmaya ilişkin sosyal medyaya yansıyan görüntülerle ilgili partimiz içinde derhal 2 muhakkik görevlendirilmiştir. İncelemeler sonucunda; Cumhuriyet Halk Partisi’nin temiz, sosyal belediyecilik anlayışını zedeleyen herhangi bir olumsuzluğa en tavizsiz şekilde yaklaşılacağından kimsenin şüphesi olmasın.

Tutumumuz nettir. Cumhuriyet Halk Partisi; suça bulaşan Bakanlarını, ayakkabı kutularında milyonları istifleyen yakınlarını koruyanların siyasetini reddetmektedir. Somut delillere dayalı olarak, suça bulaştığı ispatlanan kim varsa Partimizde barınması mümkün olmayacağı gibi en ağır şekilde cezalandırılmasının da takipçisi oluruz. Ancak hatırlatmak isterim ki; Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarımız hakkında tam 107 gündür; 1 kuruş yolsuzluk bulunamamışken, hiçbir delil ortaya konulamamışken, yürüttüğümüz onur mücadelesinin Manavgat’taki bir görüntüyle lekelenmesine izin vermeyiz.

Konu tüm yönleriyle tetkik edilecek en kısa zamanda kamuoyu bilgilendirilecektir. Talebimiz, İzmir’deki soruşturma da dahil olmak üzere tüm süreçlerde, adil ve tarafsız yargı mekanizmasının işletilmesidir. Adil ve şeffaf yargılama sonucunda, suçu ispatlananlar elbette cezasını çekmeli ancak hiçbir delil olmadan tutuklu bulunanlar da tahliye edilmelidir. Talebimiz, her yerde ve herkes için bağımsız ve tarafsız yargı sürecinin yürütülmesidir."

Kaynak: Habertürk