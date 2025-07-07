Türkiye'nin Ciğerleri Yanıyor! Balıkesir'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor
Türkiye'nin ciğerleri yanmaya devam ediyor. Bir orman yangını haberi de Balıkesir'den geldi. Tarım arazisinden yükselen alevler ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin yoğun müdahalesi devam ediyor.
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Balıkesir'in Dursunbey ilçesi alevlerle boğuşuyor. Kırsal Kurtlar Mahallesi yakınlarındaki bir tarım arazisinde çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak ormanlık alana sıçradı.
Saat 16.00 sularında başlayan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine ekipler alarma geçti. Alevlerin kontrol altına alınabilmesi için bölgeye 3 yangın söndürme uçağı, 1 helikopter, 10 arazöz, 4 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı, 2 dozer ve 100’den fazla personel sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan yoğun mücadelesi sürüyor.
Yetkililer, vatandaşları bölgeden uzak durmaları ve güvenlik önlemlerine uymaları konusunda uyardı.
Kaynak: DHA
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