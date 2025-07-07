Türkiye Şehitlerine Ağlıyor: Yürek Yakan Vasiyet ve Tek Kelimelik Yanıt

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Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de yaşanan acı olayı duyurarak, bölücü terör örgütü mensuplarının kullandığı bir mağarada çıkan metan gazı sızıntısı sonucu 12 askerimizin şehit düştüğünü bildirdi. Şehit Piyade Üsteğmen Ege Akar'ın daha önceki bir tatbikatta çekilen görüntüleri ise sosyal medyada kısa sürede yayılarak büyük üzüntüye neden oldu.

Görüntülerde, kendisine yöneltilen "İstikamet neresi?" sorusuna tereddütsüzce "Kızılelma" yanıtını veren Üsteğmen Akar'ın, "Ailenize bir mesajınız var mı?" sorusuna ise "Beklemesinler" cevabını vermesi yürekleri dağladı.

YÜREK YAKAN VASİYET

Şehit düşen Uzman Çavuş Kani Obi'nin şehadet haberi de memleketi Korgan'a ulaştı. Korgan Kaymakamı Kerem Tunçer ve askeri yetkililer tarafından annesi Fatma Obi ile kardeşi Hasan Obi'ye verilen acı haber, aileyi yasa boğdu.

Ancak Uzman Çavuş Obi ile ilgili ortaya çıkan bir detay yürek dağladı. Şehit Kani Obi'nin, hayattayken çok fazla fotoğraf çektirmediği ancak "şehitlik mertebesine ulaştıktan sonra fotoğraflarının sosyal medya, haber kanalları ve internet sitelerinde yayınlanmasını" vasiyet ettiği belirtildi.

Sosyal medyada bir arkadaşı tarafından paylaşılan fotoğrafa düşülen notta şu ifadeler yer aldı: "Bugün şehit olan Kani Obi, badim olur. Devremin vasiyeti vardı; fazla resim çekilmezdi bir yerde paylaşırsınız diye ama 'ben şehit olursam sosyal medya sayfaları, haber kanalları gibi her yerde paylaşsınlar' demişti."

Kaynak: AA-DHA-İHA