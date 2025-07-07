6 Pençe-Kilit Şehidine Acı Tören

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Türkiye, dün ve bugün peş peşe gelen şehit haberleriyle sarsıldı. Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 askerin metan gazından zehirlenerek şehit olduğu bildirildi.

6 ASKER İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağarada gerçekleştirilen arama tarama faaliyeti sırasında metan gazından etkilenerek şehit olan 6 asker için Yüksekova’da tören düzenlendi. Hayatını kaybeden kahraman Mehmetçiklerin naaşları, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı’na getirildi.

Tören kapsamında şehit İstihkam Üsteğmen Ege Akar, Mühimmat Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan, Piyade Sözleşmeli Erler Ahmet Kuşak, Özkan Özkanlı, Ahmet Gültekin ve Mahsun Yeşildemir’in Türk bayrağına sarılı tabutları alanda yerlerini aldı. Saygı duruşunun ardından şehitlerin özgeçmişleri okundu ve dualar edildi.

Duygu dolu törende, şehitler omuzlara alınarak Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri uçaklara taşındı. Naaşlar, cenaze törenlerinin gerçekleştirileceği memleketlerine uğurlandı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI GÜLER DE KATILDI

Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da katıldı.

Ayrıca Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, vali yardımcıları, emniyet ve jandarma yetkilileri ile çok sayıda asker ve vatandaş törende yer aldı.

Kaynak: AA