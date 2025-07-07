On İki Eve Şehit Ateşi Düştü... Geriye Yürek Burkan Hikayeler Kaldı

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Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 6 Temmuz’da yapılan arama-tarama faaliyeti kapsamında bir mağarada yapılan aramalarda 19 askerimiz metan gazından etkilenirken, 12 askerimiz şehit oldu. Milli savunma Bakanlığı, acı haberleri duyururken, şehit ailelerine acı haber bir bir ulaştı. Şehit ateşinin düştüğü evlerde gözyaşları ve acı feryatlar yükseldi.

SİVAS - OPERASYONA GİDERKEN EŞİNİ BABASINA EMANET ETMİŞ

Metan gazından etkilenerek şehit olan Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün acı haberi, Sivas'taki ailesinin yanında bulunan eşi Ayşe Üzüm'e ulaştı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kayıp Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşının bulunması maksadıyla başlatılan operasyon esnasında girdikleri mağara içerisinde metan gazına maruz kalarak şehit olan askerler arasında yer alan Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün acı haberi, Sivas'taki ailesinin yanına ziyarete gelen eşi Ayşe Üzüm'e haber verildi. Kayserili olan şehidin Hacı Mehmet (13), Ayşe Mina (9) ve Aysima (8) isimli 3 çocuğu bulunduğu belirlendi. Şehidin kayınpederinin 4 Eylül Mahallesi 17'nci Sokak'ta bulunan evine Türk bayrakları asıldı. Şehidin operasyon bölgesine giderken ailesini Sivas'a gönderdiği ortaya çıktı.

Şehidin cenazesinin Kayseri'de Garnizon Şehitliği'nde toprağa verileceği öğrenildi.

BİTLİS - PİYADE SÖZLEŞMELİ ET MAHSUN YEŞİLDEMİR’İN EVİNE ATEŞ DÜŞTÜ

Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit Harekatı bölgesindeki bir mağarada yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında metan gazından etkilenerek kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir'in şehadet haberi Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki ailesine ulaştı. Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit Harekatı bölgesindeki bir mağarada yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında 19 asker metan gazından etkilendi.

Hastaneye kaldırılan askerlerden 12'si şehit oldu. Şehit olan askerler arasında Adilcevaz 8nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir'in evine ateş düştü. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Ahlat Kaymakamı ve Adilcevaz Kaymakam Vekili Batuhan Bingöl ise şehidin babası Nevzat Yeşildemir'e taziyelerini sundu. 10 çocuklu ailenin 9'uncu çocuğu olan Mahsun Yeşildemir bekar olduğu öğrenildi.

BALIKESİR’DE ŞEHİT İÇİN GÖZYAŞLARI DİNMEDİ

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yürütülen mağara araması faaliyeti esnasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak'ın şehadet haberi, Balıkesir'deki ailesine ulaştı.

Kepsut Alagüney kırsal nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak'ın, şehadet haberi ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehidin babası Mehmet Kuşak ve annesi Cemile Kuşak acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. 23 yaşında ve bekar olan şehidin 5 kardeş olduğu öğrenildi.

AYDIN – ÜSTEĞMEN EGE AKAR

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit düşen 5 askerden Aydın'ın Çine ilçesi nüfusuna kayıtlı İstihbarat Üsteğmen Ege Akar'ın, 7 Temmuz Pazartesi günü İzmir'de toprağa verileceği öğrenildi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağarada arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak 12 asker şehit oldu.

Şehit olan askerlerden İstihbarat Üsteğmen Ege Akar'ın dedesi Mehmet Akar ve Babaannesi Necbiye Akar'ın Aydın'ın Çine ilçesi Sarıköy Mahallesi'nde bulunduğu, ailesinin ise İzmir'de ikamet ettiği öğrenildi. Şehit Akar'ın 7 Temmuz Pazartesi günü İzmir'de ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bilgisine ulaşıldı.

AKSARAY- PİYADE SÖZLEŞMELİ ER ÖZKAN ÖZKANLI’NIN ACI HABERİ AİLESİNE VERİLDİ

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı’nın şehadet haberi Aksaray'daki baba ocağına ulaştı.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bulunan, önceden hastane maksadıyla kullanıldığı bilinen, teröristlerden temizlenmiş olan 852 rakımlı tepedeki bir mağarada yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında 19 asker metan gazına maruz kaldı. Hastaneye sevk edilen askerlerden 8’i şehit oldu. Şehit askerlerden 26 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı’nın şehadet haberi memleketi Aksaray’da askeri yetkililer tarafından Fatih Mahallesi 4164 Sokakta bulunan baba ocağında anne Huriye Özkanlı'ya ulaştırıldı. Şehit haberinin ardından eve Türk bayrağı asıldı.

MALATYA – BOMBA UZMANI OLARAK PENÇE-KİLİT OPERASYON BÖLGESİNDEYDİ

Mühimmat Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan'ın acı haberi Malatya'nın Pütürge ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Baba Remzi Akdoğan ile anne Sabahat Akdoğan'a oğullarının şehadet haberi verildi.

Acı haber ile birlikte şehidin yakınları gözyaşlarına boğulurken, eve Türk bayrakları asıldı. Malatya Valisi Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'de Pütürge ilçesine giderek şehidin ailesine başsağlığı dileyerek acılarını paylaştı. Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük ve ilçe deki diğer yetkililerinde ziyaret ettiği şehidin evinde gözyaşı hakim olurken cenaze töreninin yarın ilçe merkezinde olacağı öğrenildi.

2 yıldan fazladır Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan şehidin görev yerinin Hakkari olduğu ve bomba uzmanı olarak Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde olduğu belirtildi. 4 kardeş olan Şehit Abdurrahman Akdoğan'ın bekar olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA-İHA