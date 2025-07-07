CHP’li Özcan Aygun Açıkladı! Ispartalı Çiftçiden Zirai Dona Dikkat Çeken Çözüm

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64 ili vuran zirai don felaketinin etkileri sürerken CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygun, Isparta’nın Yalvaç ilçesi Aşağı Kaşıkara köyünü ziyaret etti. Aygun, “Burada Ali Maden adlı çiftçinin, sıcaklığın -11 dereceye düştüğü 11-12 Nisan gecelerinde parafin mum yakarak 2 milyon TL tutarındaki kayısı mahsulünü kurtardığını gördük. Kendisini tebrik ettik. Bu modeli tüm çiftçilere anlatmalıyız. Artık iklim değişikliğinde her yıl zirai don görülecek. Bilimsel yöntemler kullanılmazsa Türkiye kaybeder” dedi.

'YÜZDE 100 ZARAR GÖRMÜŞ'

Aygun, Türk çiftçisi Ali Maden’in zirai dona karşı bilimsel yöntemleri araştırarak, İspanya’daki gibi “parafin mum” kullanarak kayısı bahçesini kurtardığını aktardı. Ali Maden’in 16 dekarlık kayısı bahçesi için İstanbul’dan 80 bin TL bedelle 200 teneke parafin mum aldığını belirten Aygun, “Bu şekilde mahsulün yüzde 60’ını yani 2 milyon TL’sini kurtarmış. Parafin yakmayan komşuları ise yüzde 100 zarar görmüş” diye konuştu.

Doğal afetlere karşı kullanılacak bilimsel yöntemlerle zararın en aza indirilebileceğini anlatan Aygun, “Çiftçilerimizi en doğru şekilde bilgilendirmeliyiz” diye konuştu.

'200 TENEKE ALDIM'

Türk çiftçi Ali Maden, “Zirai donun yüksek şiddette olacağını duyduk. İspanya’da parafin mum kullanıldığını tespit ettik. İstanbul’da fabrikasını bulduk ve 200 teneke aldım. Don gecesi yakarak ürünümün yüzde 60’ını kurtardım. Zirai don sigortası yaptırmadım ama parafin yakarak sigortamı kendim yapmış oldum” dedi.