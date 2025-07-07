İSKİ Duyurdu: İstanbul’daki 3 İlçede Su Kesintisi! 15 Saat Sürecek

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kent genelinde yürütülecek çalışmalar kapsamında 3 ilçede su kesintisi yaşanacağını bildirdi. Hangi mahallelerin etkileneceği ve kesintinin süresi belli oldu.

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İSKİ Duyurdu: İstanbul’daki 3 İlçede Su Kesintisi! 15 Saat Sürecek
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kağıthane-Beyoğlu isale hattında yapılacak deplase çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde geçici su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Çalışmalar, 8 Temmuz 2025 Salı günü saat 22.00’de başlayacak ve 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 13.00’e kadar sürecek.

İSKİ’nin açıklamasına göre, bu süre zarfında Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş ilçelerinde birçok mahallede su akışı durdurulacak.

Kesintiden etkilenecek mahalleler şu şekilde:

Beyoğlu: Halıcıoğlu, Piripaşa, Keçecipiri, Camiikebir, Kulaksız, Küçük Piyale (alt kesimler), Kadımehmet Efendi, Yahya Kahya (alt kesimler), Çatma Mescit, Bedrettin, Yenişehir, Hacıahmet, İstiklal, Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyedzade, Şahkulu, Kemankeş, Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalı Mescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasanefendi, Ömer Avni, Gümüşsuyu (alt kotlar).

Şişli: Harbiye, Yayla, Paşa ve Feriköy.

Beşiktaş: Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannüma, Abbasağa, Yıldız, Mecidiye ve Ortaköy.

Yetkililer, planlanan çalışmaların tamamlanmasının ardından su hizmetinin kesintisiz olarak yeniden sağlanacağını bildirdi.

Kaynak: Haber Merkezi

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İSKİ Su kesintisi
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