İş Çıkışı Marmaray'a Binecekler Dikkat! Seferlerde Flaş Değişiklik
Marmaray'da meydana gelen bir arıza nedeniyle, seferlerin Söğütlüçeşme-Ataköy arasında yapıldığı bildirildi.
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İstanbul ulaşımının en kilit araçlarından olan Marmaray’da seferlerde gecikmeler yaşandığı bildirildi.
Marmaray’da Erenköy-Suadiye istasyonları arasında teknik bir arıza meydana geldiği duyuruldu.
Marmaray’dan yapılan açıklamada, “Arızayı giderme çalışmalarımız devam etmekte Marmaray iç döngü trenlerimiz Söğütlüçeşme-Ataköy istasyonları arasında işletilecektir” denildi.
Sayın yolcularımız;— Marmaray (@Marmaraytcdd) July 7, 2025
Erenköy-Suadiye istasyonları arasında teknik bir arıza sebebiyle seferlerimizde gecikmeler yaşanmaktadır.
Arızayı giderme çalışmalarımız devam etmekte olup, #Marmaray iç döngü trenlerimiz Söğütlüçeşme-Ataköy istasyonları arasında işletilecektir.…
Kaynak: Haber Merkezi