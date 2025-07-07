İş Çıkışı Marmaray'a Binecekler Dikkat! Seferlerde Flaş Değişiklik

Marmaray'da meydana gelen bir arıza nedeniyle, seferlerin Söğütlüçeşme-Ataköy arasında yapıldığı bildirildi.

İş Çıkışı Marmaray'a Binecekler Dikkat! Seferlerde Flaş Değişiklik
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İstanbul ulaşımının en kilit araçlarından olan Marmaray’da seferlerde gecikmeler yaşandığı bildirildi.

Marmaray’da Erenköy-Suadiye istasyonları arasında teknik bir arıza meydana geldiği duyuruldu.

Marmaray’dan yapılan açıklamada, “Arızayı giderme çalışmalarımız devam etmekte Marmaray iç döngü trenlerimiz Söğütlüçeşme-Ataköy istasyonları arasında işletilecektir” denildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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