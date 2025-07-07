24 Yıl 8 Ay Hapis Cezası ile Aranıyordu, Bakın Nerede Bulundu

Balıkesir'de yapılan çalışmalar sonucunda uzun süredir aranan bir şüpheli yakalandı.

24 Yıl 8 Ay Hapis Cezası ile Aranıyordu, Bakın Nerede Bulundu
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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ile Burhaniye Suç Önleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan koordineli çalışmalar sonucunda uzun süredir aranan bir kişi yakalandı.

Ankara adli makamlarınca "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "hükümlü ve tutuklunun kaçması", "6136 sayılı Kanuna Muhalefet" ve "2863 sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarından toplam 24 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan şahıs, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Emniyet birimleri, suçların azaltılması, önlenmesi ve firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü bildirdi.

Kaynak: İHA

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