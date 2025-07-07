Malatya'da Bulunmuştu! Yaralı Akbaba Tedaviye Alındı

Malatya'nın Darende ilçesinde, yol kenarında bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altındaki beyaz akbaba tedavi edilmek üzere korumaya alındı.

Son Güncelleme:
Malatya'da Bulunmuştu! Yaralı Akbaba Tedaviye Alındı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yazıköy Mahallesi'nde yol kenarında beyaz akbabayı hareketsiz gören İsmail Ateş isimli bir vatandaş, yaklaştığında kuşun canlı olduğunu fark etti.

Ateş, Doğa Koruma ve Milli Parkları arayarak destek istedi. Ekipler, yaptıkları incelemede kuşun nesli tükenme tehdidi altındaki beyaz akbaba olduğunu belirledi. Tedavi için merkeze götürülen kuşun, iyileştikten sonra doğaya salınacağı öğrenildi.

Ateş, kuşu yorgun halde bulduğunu ve uçamadığını belirterek, kuşun bir an önce iyileşmesini temenni etti.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Gönen’de Otluk Alanda Çıkan Yangın Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı Gönen’de Otluk Alanda Çıkan Yangın Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı
2025 Yazının En Çok Merak Edilen Tatil Ülkeleri Belli Oldu! Türkiye'nin Sıralamasına Çok Şaşıracaksınız 2025 Yazının En Çok Merak Edilen Tatil Ülkeleri Belli Oldu
Konya’da 7 Kaçak Göçmen ve 1 Organizatör Yakalandı Konya’da 7 Kaçak Göçmen ve 1 Organizatör Yakalandı
Yaz Aylarında Bu Ağaçlara Dikkat: Aracınızı Gölgeye Park Ederken Değerinden Olmayın! Yaz Aylarında Bu Ağaçlara Dikkat: Aracınızı Gölgeye Park Ederken Değerinden Olmayın!
ÇOK OKUNANLAR
Gezi Davası’nda 6 Aydır Tutukluydu! Ayşe Barım Davasında Karar Çıktı Ayşe Barım Davasında Karar Çıktı
MSB Kahreden Haberi Duyurdu: Pençe-Kilit Harekâtı Bölgesinde Şehit Sayısı 12'ye Yükseldi, 4 Şehidin Daha Kimliği Belli Oldu 'Metan' Faciasında Şehit Sayısı 12'ye Yükseldi
İBB Soruşturmalarını Yürüten İsim Görevden Alındı İBB Soruşturmalarını Yürüten İsim Görevden Alındı
Emniyet'te Olay Atamalar! Bir Yanda Müge Anlı'nın Eşi, Bir Yanda Türkiye'nin Tanıdığı Hanifi Zengin... Emniyet'te Olay Atamalar! Bir Yanda Müge Anlı'nın Eşi, Bir Yanda Türkiye'nin Tanıdığı Hanifi Zengin
CHP'den Operasyonlar Sonrası Flaş Karar: Hepsi Ankara'ya Çağrıldı CHP'den Operasyonlar Sonrası Flaş Karar