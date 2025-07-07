Gönen’de Otluk Alanda Çıkan Yangın Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde hastane kavşağı yakınındaki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

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Gönen’de Otluk Alanda Çıkan Yangın Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı
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Edinilen bilgilere göre, kavşağın çevresindeki kuru otların bulunduğu alanda, nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla Gönen İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin etkili müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangının neden çıktığına dair inceleme başlatılırken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Kaynak: İHA

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