Konya’da 7 Kaçak Göçmen ve 1 Organizatör Yakalandı

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Konya Afyonkarahisar Kara yolu şehir girişinde polis ekiplerinin dur ikazına uymayan bir araç kaçmaya başladı. Yeni İstanbul Caddesi üzerinde durdurulan araçta 7 kaçak göçmen ile araç sürücüsü yakalandı.

Göçmenlerin farklı organizatörler aracılığıyla kişi başı 2 bin ila 2 bin 500 Amerikan Doları karşılığında ülkeye sokularak İzmir’e sevk edilmek istendiği belirlendi. Olayla ilgili araç sürücüsü M.C. hakkında Göçmen Kaçakçılığı suçundan tahkikat başlatılarak adliyeye sevk edildi.

Yakalanan 7 göçmen ise sınır dışı işlemleri çerçevesinde Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. Ayrıca trafik ekiplerince araç sürücüsü M.C.’ye 50 bin 726 TL idari para cezası uygulanırken, araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Kaynak: İHA