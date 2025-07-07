Bursa'da Feci Ölüm! İnşaat İşçisi Üçüncü Kattan Düştü

Bursa'da yaklaşık 8 metre yükseklikten aşağı düşen inşaat işçisi Hakim S. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Bursa'da Feci Ölüm! İnşaat İşçisi Üçüncü Kattan Düştü
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre, Huzur Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki bir inşaatın üçüncü katında çalışan 54 yaşındaki Hakim S, dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan işçi, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hakim S. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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