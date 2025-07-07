Orman Yangınları Sonrasında Piknikçilere Uyarı

Afyonkarahisar’da polis ekipleri piknik yapan kişileri ziyaret ederek orman yangınları konusunda tek tek uyardı.

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Orman Yangınları Sonrasında Piknikçilere Uyarı
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Afyonkarahisar’da polis ekipleri piknik yapan kişileri ziyaret ederek orman yangınları konusunda broşür dağıtıp bilgilendirdi.

Gerçekleştirilen faaliyetle ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Emniyet müdürlüğü görevlilerimizce, Hıdırlık ve Kent Ormanı mesire alanlarında piknik yapan vatandaşlarımıza yönelik, sıcaklıkların artış gösterdiği şu günlerde çıkabilecek olası yangınlara karşı dikkat etmeleri gereken hususlar konusunda uyarılarda bulunuldu.

Kaynak: AA

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