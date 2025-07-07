İstanbul'da Metrobüs Yangını: Cayır Cayır Yandı, Kullanılamaz Hale Geldi

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İstanbul'da metrobüste akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. İncirli ile Zeytinburnu durakları arasında seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselen bir metrobüs, bir anda alev topuna döndü.

Saat 18.00 sıralarında yaşanan olayda, dumanı fark eden sürücü, olası bir facianın önüne geçerek aracı hemen durdurdu ve yolcuları hızla tahliye etti. Panik içinde araçtan inen yolcular, güvenli mesafeye yürüyerek uzaklaştı. Ancak kısa sürede yayılan yangın, metrobüsü tamamen sardı.

METROBÜS KÜLE DÖNDÜ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Şans eseri yaralanan olmadı ancak metrobüs kullanılamaz hale geldi.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Yangının çıkış nedenine ilişkin ilk iddia, aracın klima sisteminden kaynaklandığı yönünde. Resmî açıklama henüz yapılmazken, olayla ilgili teknik inceleme başlatıldı.

Yangın, metrobüs hattında bir süreliğine aksamalara yol açtı. Yanan aracın çekilmesinin ardından seferler yeniden normale döndü.

Kaynak: DHA