AFAD Açıkladı: Muğla Datça'da Şiddetli Deprem
Muğla-Datça'da korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD sarsıntının büyüklüğünü 5.0 olarak olarak açıkladı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Muğla-Datça'da şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin sosyal medya hesabından duyuruda bulundu.
Depremin büyüklüğü 5.0 olarak açıklanırken, sarsıntı yerin 7.37 km derinliğinde kaydedildi.
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN!
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN!
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: