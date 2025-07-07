AFAD Açıkladı: Muğla Datça'da Şiddetli Deprem

Muğla-Datça'da korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD sarsıntının büyüklüğünü 5.0 olarak olarak açıkladı.

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AFAD Açıkladı: Muğla Datça'da Şiddetli Deprem
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Muğla-Datça'da şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin sosyal medya hesabından duyuruda bulundu.

AFAD Açıkladı: Muğla Datça'da Şiddetli Deprem - Resim : 1

Depremin büyüklüğü 5.0 olarak açıklanırken, sarsıntı yerin 7.37 km derinliğinde kaydedildi.

AFAD Açıkladı: Muğla Datça'da Şiddetli Deprem - Resim : 2

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AFAD Duyurdu: Elazığ'da DepremAFAD Duyurdu: Elazığ'da DepremGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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