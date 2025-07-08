Güneş Kavuracak! Sıcaklıklar Yükseliyor, Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Gümüşhane, Bayburt, Artvin ve Van gibi illerde yerel sağanak yağışlar beklenirken, diğer bölgeler bol güneşli bir gün yaşayacak. Özellikle Ege ve Güneydoğu Anadolu’da sıcaklıklar 40 dereceyi aşıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Temmuz Salı gününe ilişkin hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Kuzeydoğu kesimlerde yerel sağanak beklenirken, diğer bölgelerde güneşli bir gün öngörülüyor. Özellikle Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Kars, Ardahan çevreleri ile Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile Van’ın doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu bölgelerde öğle saatlerinden sonra bulutluluk artarken, kısa süreli yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olması isteniyor.
TERMOMETRELER ALEV ALACAK
Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir ve Edirne’de sıcaklık 39°C’ye, Manisa’da ise 42°C’ye kadar çıkacak. İstanbul'da gün boyu açık bir gökyüzü bekleniyor, sıcaklık 33°C civarında olacak. Ankara 36°C, İzmir 36°C, Antalya 34°C, Diyarbakır ise 40°C ile güne başlayacak. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun bazı kesimlerinde gün içinde ani sağanaklara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi. Bu bölgelerde çamur şeklinde yağış veya yerel su baskınları yaşanabileceği uyarısı yapıldı. Yağışların kısa süreli ama etkili olabileceği vurgulandı.
BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun çok bulutlu, Artvin, Gümüşhane, Bayburt çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Erzincan çevreleri ile Van'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu
VAN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
Kaynak: Haber Merkezi