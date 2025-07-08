Güneş Kavuracak! Sıcaklıklar Yükseliyor, Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Temmuz Salı gününe ilişkin hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Kuzeydoğu kesimlerde yerel sağanak beklenirken, diğer bölgelerde güneşli bir gün öngörülüyor. Özellikle Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Kars, Ardahan çevreleri ile Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile Van’ın doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu bölgelerde öğle saatlerinden sonra bulutluluk artarken, kısa süreli yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olması isteniyor.

TERMOMETRELER ALEV ALACAK

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir ve Edirne’de sıcaklık 39°C’ye, Manisa’da ise 42°C’ye kadar çıkacak. İstanbul'da gün boyu açık bir gökyüzü bekleniyor, sıcaklık 33°C civarında olacak. Ankara 36°C, İzmir 36°C, Antalya 34°C, Diyarbakır ise 40°C ile güne başlayacak. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun bazı kesimlerinde gün içinde ani sağanaklara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi. Bu bölgelerde çamur şeklinde yağış veya yerel su baskınları yaşanabileceği uyarısı yapıldı. Yağışların kısa süreli ama etkili olabileceği vurgulandı.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun çok bulutlu, Artvin, Gümüşhane, Bayburt çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Erzincan çevreleri ile Van'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 37°C

Az bulutlu

VAN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

Kaynak: Haber Merkezi