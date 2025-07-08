Arkadaşlarıyla Alkol Alan Genç, Dengesini Kaybedip Kanala Düşerek Boğuldu

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Samsun’un Bafra ilçesi Bahçeler Mahallesi'nde, sulama kanalı kenarında arkadaşlarıyla alkol alan 30 yaşındaki Uğur Umay, gece 01.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle suya düştü. Olay, Saklı Bahçe Düğün Salonu mevkisinde meydana geldi. Dengesini kaybederek kanala düşen Umay’ı gören arkadaşları hemen 112’yi arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Akıntının güçlü olması nedeniyle ekipler arama çalışmalarında zorluk yaşadı. İtfaiye dalgıcı Cüneyit Gelgeç tarafından yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta sudan çıkarılan Umay’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Umay’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bafra Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Genç adamın ölüm haberini alan yakınları hastane önünde gözyaşlarına boğuldu.

Olay yerinde bulunan arkadaşları ifadeleri alınmak üzere Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA