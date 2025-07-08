Sürücüler Dikkat! Galata Köprüsü Trafiğe Kapatılacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'un en önemli ulaşım güzergâhlarından biri olan Yeni Galata Köprüsü, bu gece bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği, köprünün 8 Temmuz Salı günü saat 01.30 ile 04.30 arasında araç ve yaya geçişine kapalı olacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, söz konusu çalışmanın, köprünün güvenliğini ve işleyişini sağlamak amacıyla planlandığı belirtildi. Toplam üç saat sürecek kapatma süresince, köprü üzerinde herhangi bir ulaşım sağlanamayacak.

Gece yarısından sonraya denk gelen çalışma saatleri nedeniyle, kent trafiğinde büyük bir aksama beklenmiyor. Ancak Valilik, geçiş güzergahını kullanacak sürücü ve yayaların alternatif yolları tercih etmeleri yönünde uyarıda bulundu.

Kaynak: AA