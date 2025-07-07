Marmaray’da Teknik Arıza; Seferlerde Gecikme Yaşanıyor

Marmaray hattında teknik bir arıza nedeniyle Yenikapı yönünde seferler aksadı. Bazı tren seferleri iptal edilirken, duraklarda yoğunluk oluştu.

Son Güncelleme:
Marmaray’da Teknik Arıza; Seferlerde Gecikme Yaşanıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’da Marmaray seferleri teknik bir arıza nedeniyle aksadı. Özellikle Yenikapı yönünde trenlerde gecikmeler yaşanırken, bazı seferler iptal edildi.

Marmaray duraklarında yapılan anonslarda, “Sayın yolcularımız, teknik bir aksaklık nedeniyle Marmaray trenlerimizde gecikmeler meydana gelmektedir” ifadeleriyle yolcular bilgilendirildi. Gecikmenin ne kadar süreceği henüz netlik kazanmazken, vatandaşlar sosyal medyada hem duraklardaki yoğunluğu hem de bilgilendirme eksikliğini eleştirdi.

Marmaray’da Teknik Arıza; Seferlerde Gecikme Yaşanıyor - Resim : 1

Yetkililerden seferlerin normale döneceği saatle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Marmaray Sefer iptalleri
Son Güncelleme:
Bu Kuş Timsah Avlıyor, Gagasından Makinalı Tüfek Sesi Çıkarıyor, Dışkısıyla Serinliyor! Görenler Hayrete Düşüyor Bu Kuş Timsah Avlıyor, Gagasından Makinalı Tüfek Sesi Çıkarıyor, Dışkısıyla Serinliyor!
İstanbul’da Kene Alarmı: Vakalarda Patlama Var! Kabus Sessizce Büyüdü İstanbul’da Kene Alarmı: Vakalarda Patlama Var! Kabus Sessizce Büyüdü
2025 Yazının En Çok Merak Edilen Tatil Ülkeleri Belli Oldu! Türkiye'nin Sıralamasına Çok Şaşıracaksınız 2025 Yazının En Çok Merak Edilen Tatil Ülkeleri Belli Oldu
İstanbulluların Trafik Çilesi! Yoğunluk Yüzde 80'e Ulaştı İstanbulluların Trafik Çilesi! Yüzde 80'e Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
MSB Kahreden Haberi Duyurdu: Pençe-Kilit Harekâtı Bölgesinde Şehit Sayısı 8'e Yükseldi Şehit Sayısı 8'e Yükseldi
İletişim Başkanı Altun'dan 'Özel'e Soruşturma' Açıklaması İletişim Başkanı Altun'dan 'Özel'e Soruşturma' Açıklaması
Bursa’da Kent Meydanı’nda 14 Yaşındaki Çocuk Bıçakla 4 Kişiyi Yaraladı Bursa'da Bıçaklı Dehşet
İçişleri Bakanlığı Harekete Geçti! 81 İlin Valiliğine 'Evlilik' Genelgesi Gönderildi İçişleri Bakanlığı Harekete Geçti! 81 İle 'Evlilik' Genelgesi
Kavrulacağız! Meteoroloji'den Sıcak Hava Uyarısı: Termometreler Alev Alacak Kavrulacağız! Meteoroloji'den Sıcak Hava Uyarısı