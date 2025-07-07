Marmaray’da Teknik Arıza; Seferlerde Gecikme Yaşanıyor

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İstanbul’da Marmaray seferleri teknik bir arıza nedeniyle aksadı. Özellikle Yenikapı yönünde trenlerde gecikmeler yaşanırken, bazı seferler iptal edildi.

Marmaray duraklarında yapılan anonslarda, “Sayın yolcularımız, teknik bir aksaklık nedeniyle Marmaray trenlerimizde gecikmeler meydana gelmektedir” ifadeleriyle yolcular bilgilendirildi. Gecikmenin ne kadar süreceği henüz netlik kazanmazken, vatandaşlar sosyal medyada hem duraklardaki yoğunluğu hem de bilgilendirme eksikliğini eleştirdi.

Yetkililerden seferlerin normale döneceği saatle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haber Merkezi