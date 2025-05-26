İstanbulluların Trafik Çilesi! Yoğunluk Yüzde 80'e Ulaştı

İstanbullular güne trafik çilesiyle başladı. Pazartesi gününün yoğun trafiğine bir de kuvvetli sağanak eklenince, İstanbulluların mesaiye yetişme stresi ikiye katlandı. İBB verilerine göre, İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı.

Son Güncelleme:
İstanbulluların Trafik Çilesi! Yoğunluk Yüzde 80'e Ulaştı

İstanbul’da haftanın ilk iş gününde, gece boyunca süren yağmurun etkisiyle trafik yoğunluğu arttı. Meteorolojinin uyarılarının ardından sabah saatlerinde de devam eden yağış, özellikle ana arterlerde araçların ilerlemesini zorlaştırdı.

İstanbulluların Trafik Çilesi! Yoğunluk Yüzde 80'e Ulaştı - Resim : 1

YOĞUNLUK YÜZDE 80'E ÇIKTI

Kadıköy D-100 Karayolu üzerinde araçlar, yoğun trafikten dolayı oldukça yavaş ilerledi. Bu durum sürücülere zor anlar yaşattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre, sabah 08.20 itibarıyla şehir genelinde trafik yoğunluğu yüzde 80 seviyesine ulaştı.

Haftanın ilk iş gününde mesailerine yetişmeye çalışan vatandaşlar, yağmurun ve yoğun trafiğin etkisiyle zor anlar yaşadı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Trafik İstanbul
Son Güncelleme:
Yaz Sıcağında Serin Kalmanın Püf Noktaları Açıklandı Yaz Sıcağında Serin Kalmanın Püf Noktaları Açıklandı
İstanbul'da 1 Mayıs Yasakları: Taksim Meydanı'na Çıkan Yollar Kapatıldı İstanbul'da 1 Mayıs Yasakları: Taksim Meydanı'na Çıkan Yollar Kapatıldı
İran ile Avrupa Arasında Nükleer Görüşmeler İstanbul’da Başlıyor İran ile Avrupa Arasında Nükleer Görüşmeler İstanbul’da Başlıyor
Serinlemek İçin Dondurma Almadan Önce İki Kez Düşünün! Meğer Bu Dondurmalar Zehir Saçıyormuş Serinlemek İçin Dondurma Almadan Önce İki Kez Düşünün! Meğer Bu Dondurmalar Zehir Saçıyormuş
ÇOK OKUNANLAR
Üniversiteyi Arpalığa Çeviren Rektör Görevden Alındı: Kendisine Her Ay 1 Milyon 200 Bin Lira Maaş Bağlamış... Üniversiteyi Arpalığa Çeviren Rektör Görevden Alındı
Türkiye'nin 81 İlinde Devreye Giriyor! Konut Fiyatları İçin Yeni Dönem Türkiye'nin 81 İlinde Devreye Giriyor! Konut Fiyatları İçin Yeni Dönem
Düğün Salonunda Facia! Beton Yığınlarının Arasında Kaldılar: Doktor Öldü, Eşi Ağır Yaralı Düğün Salonunda Facia! Beton Yığınlarının Arasında Kaldılar: Doktor Öldü, Eşi Ağır Yaralı
Baba Oğul Kavgasında Kan Aktı Baba Oğul Kavgasında Kan Aktı
Davutoğlu'ndan Dikkat Çeken Çıkış: 'Keşke AK Parti Beni Kaybetmeseydi' Davutoğlu'ndan Dikkat Çeken Çıkış: 'Keşke AK Parti Beni Kaybetmeseydi'