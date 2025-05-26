İstanbulluların Trafik Çilesi! Yoğunluk Yüzde 80'e Ulaştı

İstanbul’da haftanın ilk iş gününde, gece boyunca süren yağmurun etkisiyle trafik yoğunluğu arttı. Meteorolojinin uyarılarının ardından sabah saatlerinde de devam eden yağış, özellikle ana arterlerde araçların ilerlemesini zorlaştırdı.

YOĞUNLUK YÜZDE 80'E ÇIKTI

Kadıköy D-100 Karayolu üzerinde araçlar, yoğun trafikten dolayı oldukça yavaş ilerledi. Bu durum sürücülere zor anlar yaşattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre, sabah 08.20 itibarıyla şehir genelinde trafik yoğunluğu yüzde 80 seviyesine ulaştı.

Haftanın ilk iş gününde mesailerine yetişmeye çalışan vatandaşlar, yağmurun ve yoğun trafiğin etkisiyle zor anlar yaşadı.

Kaynak: DHA