İstanbul'da 1 Mayıs Yasakları: Taksim Meydanı'na Çıkan Yollar Kapatıldı
İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bazı yolları trafiğe kapattı. Taksim Meydanı başta olmak üzere Beyoğlu, Şişli, Kadıköy, Beşiktaş ve Kartal'da bazı yollarda araç ve yaya giriş çıkışları kapatıldı. Valilik, alternatif güzergahları da açıkladı.
İstanbul Valiliği'nin kararıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tedbirleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatıldı. Taksim Meydanı başta olmak üzere buraya çıkan yollar ile Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Kadıköy ve Kartal'da bazı yollar araç ve yaya geçişine kapatıldı. Alternatif güzergahlar da açıklandı.
SEFERLER DURDURULDU
M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattının Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe Zincirlikuyu metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil), M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattının Gayrettepe metro durağı, M7 İstoç-Yıldız metro hattının Kağıthane-Yıldız arası tüm metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarında seferler durduruldu.
Tedbirler kapsamında Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu metrobüs durakları ve Marmaray Sirkeci İstasyonu çift taraflı olarak sefere kapatıldı.
İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) tarafından Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından ise Kartal Meydanı'nda kutlanacağını bildirmişti.
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
FATİH
1. Sahil Kennedy Caddesi
2. Haliç Köprü
3. D - 100
4. Avrasya Tünel
5. Namık Kemal Caddesi
6. 10. Yıl Caddesi
7. Vatan Caddesi
BEYOĞLU
1. Donanma Caddesi
2. Fişekhane Deresi Caddesi
3. Dereboyu Caddesi
4. Bülent Demir Caddesi
5. Irmak Caddesi
6. Kurtuluş Deresi Caddesi
7. Piyalepaşa Bulvarı
8. Kasımpaşa Zincirlikuyu Caddesi
9. Fatih Sultan Caddesi
10. Fatih Sultan Mimberi Caddesi
11. Alt Baruthane Caddesi
12. Üst Baruthane Caddesi
13. Kulaksız Caddesi
14. Okmeydanı Caddesi
15. Hasköy Caddesi
16. Kumbarhane Caddesi
17. İmrahor Caddesi
18. Asker Ocağı Caddesi
ŞİŞLİ
1. Büyükdere Caddesi Mecidiyeköy Meydan İle Zincirlikuyu Arası
2. Mecidiyeköy Yolu Caddesi
3. Ortaklar Caddesi
4. Bahçeler Sokak
5. Bülent Tarcan Caddesi
6. Hakkı Yeten Caddesi
7. Vali Konağı Caddesi
8. Aytekin Kotil Caddesi
9. 19 Mayıs Caddesi
10. Kadırgalar Caddesi Bayıldım Caddesi İle Adil Baba Kavşak Arası
11. Maçka Caddesi
12. Teşvikiye Caddesi
13. Abdi İpekçi Caddesi
14. Mim Kemal Öke Caddesi
15. Taşkışla Caddesi
16. Kurtuluş Caddesi
17. Bozkurt Caddesi
18. Silahşör Caddesi
19. Avukat Caddesi
20. Çiftecevizler Caddesi
21. Darülaceze Caddesi
BEŞİKTAŞ
1. Barbaros Bulvarı Çıkış İstikameti
2. Çırağan Caddesi
3. Ortabahçe Caddesi
4. Süleyman Seba Caddesi
5. Kadırgalar Caddesi Dolmabahçe Işıklar İle Bayıldım Caddesi Arası
6. Bayıldım Caddesi
7. Şair Nedim Caddesi
8. Nüshetiye Caddesi
9. Ihlamur Yıldız Caddesi
10. Emirhan Caddesi
11. Ayazma Dere Caddesi
12. Yıldız Caddesi
13. Palangalar Caddesi
14. Balmumcu Şakir Kesebir Sokak
15. Büyükdere Caddesi Sarıyer İstikameti
D-100
1. D-100 Kuzeyden Mecidiyeköye giden akım kapatılarak, Haliç Kuzey istikametine yönlendirilecek)
2. Kuzey Çağlayan Yanyoldan Kasımpaşa Taksim istikametine giden akım kapatılarak, akım Haliç istikametine yönlendirilecek)
3. Kuzey Okmeydanı Yanyoldan Taksim istikametine giden akım kapatılarak, akım Haliç istikametine yönlendirilecek)
4. Tem istikametinden gelip Piyalepaşaya istikametine giden akım tamamen kapatılarak akım, Haliç istikametine verilecek)
5. Güney Haliç istikametinden Piyale Paşaya giden akım, tamamen kapatılarak akım D-100 Güney istikametine verilecek)
6. Güney Çağlayan Yanyoldan Mecidiyeköy istikametine giden akım, D-100 Güney istikametine yönlendirilecek)
7. D100 Güney İstikametinden Beşiktaş Balmumcu istikametine giden akım, Levent-Sarıyer istikametine yönlendirilecek)
KADIKÖY
1. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu)
2. Kurbağalıdere Caddesi (Hasanpaşa İstikameti)
3. Dr. Esat Işık Caddesi
4. Acıbadem Caddesi
5. Recep Peker Caddesi
6. Bağdat Caddesi
7. D-100 Karayolu
8. Taşköprü Caddesi
9. Dr. Eyüp Aksoy Caddesi
KARTAL
1. Turgut Özal Bulvarı Güney Yoldan Çanakkale Caddesi istikametine verilecek
2. Turgut Özal Bulvarı Kuzey Yoldan Ankara Caddesi, Erol Kaya caddesi istikametine verilecek.
3. Ankara Caddesi ve Üsküdar Caddesi ve Erol Kaya Caddesi kullanılacak
4. Sanayi Caddesinden Ulunay Caddesi ve Namık Kemal Caddesi istikametine verilecek
5. D-100 Kuzey ve Güney Yollar"
Kaynak: AA