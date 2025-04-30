İstanbul'a 1 Mayıs Ablukası! Marmaray, Metro, Otobüs, Metrobüs... İşte Durdurulan Seferler Ve Kapatılan Yollar

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kentte çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Valilik tarafından sendikalarla yapılan görüşmeler sonucunda Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu TÜRK-İŞ ise Kartal Meydanı’nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlayacak.

Valilikten yapılan açıklamada "Diğer taraftan, çeşitli marjinal örgütlerin, sosyal medya mecralarında çağrı yaparak İstanbul’un çeşitli yerlerinde yasa dışı gösteriler organize etmeye çalıştığı da idaremizce yakinen takip edilmektedir. Bu ve benzeri çağrılarla toplanmaya çalışan hiçbir gruba ve bu grupların gerçekleştirmeyi planladıkları hiçbir izinsiz gösteriye izin verilmeyecektir" denildi.

Bu kapsamda trafiğe kapatılacak güzergahlar ve alınan tedbirler şu şekilde:

Beyoğlu - Taksim Çevresi

1. Taksim Meydanı ve çevresi

2. İstiklal Caddesi

3. Sıraselviler Caddesi

4. Kazancı Yokuşu

5. Gümüşsuyu Caddesi

6. Mete Caddesi

7. İnönü Caddesi (Gümüşsuyu’na bağlanan kısımlar)

8. Cumhuriyet Caddesi (Taksim–Harbiye arası)

9. Halaskargazi Caddesi (Osmanbey–Taksim yönü)

10. Tarlabaşı Bulvarı

11. Kasımpaşa üzerinden Taksim’e çıkan tüm yollar

12. Unkapanı ve Şişhane’den Taksim’e çıkan yollar

13. Dolmabahçe Gazhane bağlantısı

14. Taşkışla Caddesi

15. Maçka’dan Taksim’e çıkan yollar

Şişli - Beşiktaş - Fatih - Kadıköy

16. Harbiye - Divan Otel - Elmadağ arası

17. Pangaltı–Halaskargazi Caddesi arası

18. Kurtuluş’tan Taksim yönüne çıkan yollar

19. Dolmabahçe Caddesi - Beşiktaş Meydan

20. Karaköy üzerinden gelen Tophane–Gümüşsuyu yönü

21. Fatih–Saraçhane güzergâhı

22. Eminönü–Unkapanı yönü

23. Kadıköy İskelesi çevresi ve Boğa Heykeli çevresi

METRO HATLARI

Taksim istasyonu 1 Mayıs sabahı kapalı olacak.

Şişhane istasyonu İstiklal çıkışı kapalı olacak.

Osmanbey istasyonu yalnızca Şişli yönünden giriş/çıkışa açık olacak.

METROBÜS

Zincirlikuyu istasyonu kapatılacak.

Okmeydanı–Mecidiyeköy istasyonları arası ulaşım durdurulacak.

Füniküler ve Tramvay:

FÜNİKÜLER VE TRAMVAY

Kabataş–Taksim füniküler hattı çalışmayacak.

Kabataş tramvay hattı seferleri durdurulacak.

DENİZ ULAŞIMI

Kabataş, Karaköy ve Beşiktaş iskeleleri çalışmayacak.

Şehir Hatları, bazı iskelelere uğramadan sefer yapacak.

EMNİYET VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Kutlamaların yapılacağı Maltepe Etkinlik Alanı ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınacak.

İstanbul genelinde 50 binin üzerinde güvenlik personeli görev alacak.

Valilik koordinesinde AFAD, UMKE, 112 Acil ve sağlık ekipleri sahada hazır bulunacak.

ALTERNATİF YOLLAR

FATİH

1. Sahil Kennedy Caddesi

2. Haliç Köprü

3. D - 100

4. Avrasya Tünel

5. Namık Kemal Caddesi

6. 10. Yıl Caddesi

7. Vatan Caddesi

BEYOĞLU

1. Donanma Caddesi

2. Fişekhane Deresi Caddesi

3. Dereboyu Caddesi

4. Bülent Demir Caddesi

5. Irmak Caddesi

6. Kurtuluş Deresi Caddesi

7. Piyalepaşa Bulvarı

8. Kasımpaşa Zincirlikuyu Caddesi

9. Fatih Sultan Caddesi

10. Fatih Sultan Mimberi Caddesi

11. Alt Baruthane Caddesi

12. Üst Baruthane Caddesi

13. Kulaksız Caddesi

14. Okmeydanı Caddesi

15. Hasköy Caddesi

16. Kumbarhane Caddesi

17. İmrahor Caddesi

18. Asker Ocağı Caddesi

ŞİŞLİ

1. Büyükdere Caddesi Mecidiyeköy Meydan İle Zincirlikuyu Arası

2. Mecidiyeköy Yolu Caddesi

3. Ortaklar Caddesi

4. Bahçeler Sokak

5. Bülent Tarcan Caddesi

6. Hakkı Yeten Caddesi

7. Vali Konağı Caddesi

8. Aytekin Kotil Caddesi

9. 19 Mayıs Caddesi

10. Kadırgalar Caddesi Bayıldım Caddesi İle Adil Baba Kavşak Arası

11. Maçka Caddesi

12. Teşvikiye Caddesi

13. Abdi İpekçi Caddesi

14. Mim Kemal Öke Caddesi

15. Taşkışla Caddesi

16. Kurtuluş Caddesi

17. Bozkurt Caddesi

18. Silahşör Caddesi

19. Avukat Caddesi

20. Çiftecevizler Caddesi

21. Darülaceze Caddesi

BEŞİKTAŞ

1. Barbaros Bulvarı Çıkış İstikameti

2. Çırağan Caddesi

3. Ortabahçe Caddesi

4. Süleyman Seba Caddesi

5. Kadırgalar Caddesi Dolmabahçe Işıklar İle Bayıldım Caddesi Arası

6. Bayıldım Caddesi

7. Şair Nedim Caddesi

8. Nüshetiye Caddesi

9. Ihlamur Yıldız Caddesi

10. Emirhan Caddesi

11. Ayazma Dere Caddesi

12. Yıldız Caddesi

13. Palangalar Caddesi

14. Balmumcu Şakir Kesebir Sokak

15. Büyükdere Caddesi Sarıyer İstikameti

D-100

1. D-100 Kuzeyden Mecidiyeköye giden akım kapatılarak, Haliç Kuzey istikametine yönlendirilecek)

2. Kuzey Çağlayan Yanyoldan Kasımpaşa Taksim istikametine giden akım kapatılarak, akım Haliç istikametine yönlendirilecek)

3. Kuzey Okmeydanı Yanyoldan Taksim istikametine giden akım kapatılarak, akım Haliç istikametine yönlendirilecek)

4. Tem istikametinden gelip Piyalepaşaya istikametine giden akım tamamen kapatılarak akım, Haliç istikametine verilecek)

5. Güney Haliç istikametinden Piyale Paşaya giden akım, tamamen kapatılarak akım D-100 Güney istikametine verilecek)

6. Güney Çağlayan Yanyoldan Mecidiyeköy istikametine giden akım, D-100 Güney istikametine yönlendirilecek)

7. D100 Güney İstikametinden Beşiktaş Balmumcu istikametine giden akım, Levent-Sarıyer istikametine yönlendirilecek)

KADIKÖY

1. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu)

2. Kurbağalıdere Caddesi (Hasanpaşa İstikameti)

3. Dr. Esat Işık Caddesi

4. Acıbadem Caddesi

5. Recep Peker Caddesi

6. Bağdat Caddesi

7. D-100 Karayolu

8. Taşköprü Caddesi

9. Dr. Eyüp Aksoy Caddesi

KARTAL

1. Turgut Özal Bulvarı Güney Yoldan Çanakkale Caddesi istikametine verilecek

2. Turgut Özal Bulvarı Kuzey Yoldan Ankara Caddesi, Erol Kaya caddesi istikametine verilecek.

3. Ankara Caddesi ve Üsküdar Caddesi ve Erol Kaya Caddesi kullanılacak

4. Sanayi Caddesinden Ulunay Caddesi ve Namık Kemal Caddesi istikametine verilecek

5. D-100 Kuzey ve Güney Yollar"

Kaynak: Haber Merkezi