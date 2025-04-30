İstanbul'a 1 Mayıs Ablukası! Marmaray, Metro, Otobüs, Metrobüs... İşte Durdurulan Seferler Ve Kapatılan Yollar
İstanbul Valiliği, 1 Mayıs dolayısıyla bu gece ve yarın kapatılacak yollara ilişkin açıklama yaptı. Valilik kapanacak yollara alternatif güzergahları da paylaştı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kentte çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Valilik tarafından sendikalarla yapılan görüşmeler sonucunda Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu TÜRK-İŞ ise Kartal Meydanı’nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlayacak.
Valilikten yapılan açıklamada "Diğer taraftan, çeşitli marjinal örgütlerin, sosyal medya mecralarında çağrı yaparak İstanbul’un çeşitli yerlerinde yasa dışı gösteriler organize etmeye çalıştığı da idaremizce yakinen takip edilmektedir. Bu ve benzeri çağrılarla toplanmaya çalışan hiçbir gruba ve bu grupların gerçekleştirmeyi planladıkları hiçbir izinsiz gösteriye izin verilmeyecektir" denildi.
Bu kapsamda trafiğe kapatılacak güzergahlar ve alınan tedbirler şu şekilde:
Beyoğlu - Taksim Çevresi
1. Taksim Meydanı ve çevresi
2. İstiklal Caddesi
3. Sıraselviler Caddesi
4. Kazancı Yokuşu
5. Gümüşsuyu Caddesi
6. Mete Caddesi
7. İnönü Caddesi (Gümüşsuyu’na bağlanan kısımlar)
8. Cumhuriyet Caddesi (Taksim–Harbiye arası)
9. Halaskargazi Caddesi (Osmanbey–Taksim yönü)
10. Tarlabaşı Bulvarı
11. Kasımpaşa üzerinden Taksim’e çıkan tüm yollar
12. Unkapanı ve Şişhane’den Taksim’e çıkan yollar
13. Dolmabahçe Gazhane bağlantısı
14. Taşkışla Caddesi
15. Maçka’dan Taksim’e çıkan yollar
Şişli - Beşiktaş - Fatih - Kadıköy
16. Harbiye - Divan Otel - Elmadağ arası
17. Pangaltı–Halaskargazi Caddesi arası
18. Kurtuluş’tan Taksim yönüne çıkan yollar
19. Dolmabahçe Caddesi - Beşiktaş Meydan
20. Karaköy üzerinden gelen Tophane–Gümüşsuyu yönü
21. Fatih–Saraçhane güzergâhı
22. Eminönü–Unkapanı yönü
23. Kadıköy İskelesi çevresi ve Boğa Heykeli çevresi
METRO HATLARI
Taksim istasyonu 1 Mayıs sabahı kapalı olacak.
Şişhane istasyonu İstiklal çıkışı kapalı olacak.
Osmanbey istasyonu yalnızca Şişli yönünden giriş/çıkışa açık olacak.
METROBÜS
Zincirlikuyu istasyonu kapatılacak.
Okmeydanı–Mecidiyeköy istasyonları arası ulaşım durdurulacak.
Füniküler ve Tramvay:
FÜNİKÜLER VE TRAMVAY
Kabataş–Taksim füniküler hattı çalışmayacak.
Kabataş tramvay hattı seferleri durdurulacak.
DENİZ ULAŞIMI
Kabataş, Karaköy ve Beşiktaş iskeleleri çalışmayacak.
Şehir Hatları, bazı iskelelere uğramadan sefer yapacak.
EMNİYET VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ
Kutlamaların yapılacağı Maltepe Etkinlik Alanı ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınacak.
İstanbul genelinde 50 binin üzerinde güvenlik personeli görev alacak.
Valilik koordinesinde AFAD, UMKE, 112 Acil ve sağlık ekipleri sahada hazır bulunacak.
ALTERNATİF YOLLAR
FATİH
1. Sahil Kennedy Caddesi
2. Haliç Köprü
3. D - 100
4. Avrasya Tünel
5. Namık Kemal Caddesi
6. 10. Yıl Caddesi
7. Vatan Caddesi
BEYOĞLU
1. Donanma Caddesi
2. Fişekhane Deresi Caddesi
3. Dereboyu Caddesi
4. Bülent Demir Caddesi
5. Irmak Caddesi
6. Kurtuluş Deresi Caddesi
7. Piyalepaşa Bulvarı
8. Kasımpaşa Zincirlikuyu Caddesi
9. Fatih Sultan Caddesi
10. Fatih Sultan Mimberi Caddesi
11. Alt Baruthane Caddesi
12. Üst Baruthane Caddesi
13. Kulaksız Caddesi
14. Okmeydanı Caddesi
15. Hasköy Caddesi
16. Kumbarhane Caddesi
17. İmrahor Caddesi
18. Asker Ocağı Caddesi
ŞİŞLİ
1. Büyükdere Caddesi Mecidiyeköy Meydan İle Zincirlikuyu Arası
2. Mecidiyeköy Yolu Caddesi
3. Ortaklar Caddesi
4. Bahçeler Sokak
5. Bülent Tarcan Caddesi
6. Hakkı Yeten Caddesi
7. Vali Konağı Caddesi
8. Aytekin Kotil Caddesi
9. 19 Mayıs Caddesi
10. Kadırgalar Caddesi Bayıldım Caddesi İle Adil Baba Kavşak Arası
11. Maçka Caddesi
12. Teşvikiye Caddesi
13. Abdi İpekçi Caddesi
14. Mim Kemal Öke Caddesi
15. Taşkışla Caddesi
16. Kurtuluş Caddesi
17. Bozkurt Caddesi
18. Silahşör Caddesi
19. Avukat Caddesi
20. Çiftecevizler Caddesi
21. Darülaceze Caddesi
BEŞİKTAŞ
1. Barbaros Bulvarı Çıkış İstikameti
2. Çırağan Caddesi
3. Ortabahçe Caddesi
4. Süleyman Seba Caddesi
5. Kadırgalar Caddesi Dolmabahçe Işıklar İle Bayıldım Caddesi Arası
6. Bayıldım Caddesi
7. Şair Nedim Caddesi
8. Nüshetiye Caddesi
9. Ihlamur Yıldız Caddesi
10. Emirhan Caddesi
11. Ayazma Dere Caddesi
12. Yıldız Caddesi
13. Palangalar Caddesi
14. Balmumcu Şakir Kesebir Sokak
15. Büyükdere Caddesi Sarıyer İstikameti
D-100
1. D-100 Kuzeyden Mecidiyeköye giden akım kapatılarak, Haliç Kuzey istikametine yönlendirilecek)
2. Kuzey Çağlayan Yanyoldan Kasımpaşa Taksim istikametine giden akım kapatılarak, akım Haliç istikametine yönlendirilecek)
3. Kuzey Okmeydanı Yanyoldan Taksim istikametine giden akım kapatılarak, akım Haliç istikametine yönlendirilecek)
4. Tem istikametinden gelip Piyalepaşaya istikametine giden akım tamamen kapatılarak akım, Haliç istikametine verilecek)
5. Güney Haliç istikametinden Piyale Paşaya giden akım, tamamen kapatılarak akım D-100 Güney istikametine verilecek)
6. Güney Çağlayan Yanyoldan Mecidiyeköy istikametine giden akım, D-100 Güney istikametine yönlendirilecek)
7. D100 Güney İstikametinden Beşiktaş Balmumcu istikametine giden akım, Levent-Sarıyer istikametine yönlendirilecek)
KADIKÖY
1. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu)
2. Kurbağalıdere Caddesi (Hasanpaşa İstikameti)
3. Dr. Esat Işık Caddesi
4. Acıbadem Caddesi
5. Recep Peker Caddesi
6. Bağdat Caddesi
7. D-100 Karayolu
8. Taşköprü Caddesi
9. Dr. Eyüp Aksoy Caddesi
KARTAL
1. Turgut Özal Bulvarı Güney Yoldan Çanakkale Caddesi istikametine verilecek
2. Turgut Özal Bulvarı Kuzey Yoldan Ankara Caddesi, Erol Kaya caddesi istikametine verilecek.
3. Ankara Caddesi ve Üsküdar Caddesi ve Erol Kaya Caddesi kullanılacak
4. Sanayi Caddesinden Ulunay Caddesi ve Namık Kemal Caddesi istikametine verilecek
5. D-100 Kuzey ve Güney Yollar"
Kaynak: Haber Merkezi