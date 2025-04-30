Gözaltına Alınmışlardı... İmamoğlu’nun Gittiği Otelin Müdürleri Hakkında Karar

İBB'ye yönelik soruşturmada Ekrem İmamoğlu’nun toplantılarını gerçekleştirdiği Le Meridien Hotel’in Müdürü Sinan Udil ve Güvenlik Müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu gözaltına alınmıştı. Udil ve Oğurlu, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Gözaltına Alınmışlardı... İmamoğlu’nun Gittiği Otelin Müdürleri Hakkında Karar

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun toplantılarını gerçekleştirdiği Le Meridien Otel'in otel müdürü Sinan Udil ve Güvenlik müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu hakkında ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan gözaltı kararı verilmişti.

ADLİ KONTROLLE SERBESTLER

Gözaltına alınan Udil ve Oğurlu, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade veren Udil ve Oğurlu, daha sonra çıkarıldıkları nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Udil ve Oğurlu, ‘yurt dışına çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İmamoğlu'nun Gittiği Otelin Müdürlerine Gözaltı Kararıİmamoğlu'nun Gittiği Otelin Müdürlerine Gözaltı KararıGüncel

Kaynak: İHA

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