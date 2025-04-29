İmamoğlu'nun Gittiği Otelin Müdürlerine Gözaltı Kararı
İBB'ye yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ekrem İmamoğlu’nun toplantılarını gerçekleştirdiği Le Meridien Hotel’in müdürü Sinan Udil ve Otelin Güvenlik Müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu hakkında 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' iddiasıyla gözaltı kararı verildi.
Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun toplantılarını gerçekleştirdiği Le Meridien Otel'in otel müdürü Sinan Udil ve Güvenlik müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma no:2024/228233 sayılı soruşturma kapsamında; "Le Meridien" isimli otel in suç tarihlerinde , otel müdürlüğü görevinde bulunan Sinan Udil isimli şahıs ile Güvenlik Müdürü Osman Gündüz Bora OĞURLU hakkında Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme Suçu (TCK 281) suçundan gözaltı kararı verilmiştir."
Kaynak: Haber Merkezi
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