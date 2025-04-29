AK Partili Yetkililer Gerçek Gündem'e Konuştu! Kritik Düzenlemeler Yolda: İnfaz Kuralları Değişiyor, Trafik Cezaları Artacak

AK Parti, Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı yargı paketi kapsamında, ölümlü trafik kazalarını azaltmak ve cezasızlık algısını ortadan kaldırmak amacıyla iki ayrı yasa teklifini TBMM’ye sunmaya hazırlanıyor. Trafik güvenliğiyle ilgili ilk teklif önümüzdeki hafta Meclis’e geliyor. İnfaz sistemine ilişkin düzenlemeler ise sonraki paketle yasama sürecine dahil edilecek.

3 KEZ KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPANIN EHLİYETİ İPTAL EDİLEBİLECEK

Trafikte can güvenliğini sağlamak için hazırlanan yasa teklifinde; makas atan, ambulansa yol vermeyen, kırmızı ışıkta geçen, aşırı hız yapan ve alkollü araç kullanan sürücülere yönelik para cezalarının ciddi oranda artırılması öngörülüyor. Üç kez kırmızı ışık ihlali yapan ya da alkollü araç kullanmaya devam eden sürücülere ehliyet iptali uygulanabilecek.

Geçtiğimiz yıl yaşanan yaklaşık 5 bin ölümlü trafik kazasının yüzde 60’ının aşırı hız, kırmızı ışık ihlali ve şerit ihlalinden kaynaklandığı tespit edildi. Yeni düzenlemenin amacı, bu ihlalleri caydırıcı hale getirmek.

YAZ TATİLİ BELMEDEN YASALAŞMASI HEDEFLENİYOR

Yeni düzenleme kapsamında, belli bir yaştan sonra ehliyet yenileme için sağlık ve göz raporu zorunluluğu da gündeme geldi. Yaş sınırının 75 olabileceği konuşulurken, bu sınırın Meclis çalışmaları sırasında netleşmesi bekleniyor.

TRAFİKTE SALDIRGANLARA ÖZEL DÜZENLEME GELİYOR

Trafikte araçtan inerek saldırı, tehdit ya da çarpıp kaçma gibi topluma karşı işlenen suçlara ilişkin özel düzenlemeler ise ikinci yasa teklifinde ele alınacak. Bu suçlara yönelik cezai yaptırımlar artırılacak. Yetkililer, düzenlemelerin Anayasa Mahkemesi’nin orantılılık ve ölçülülük ilkelerine uygun hazırlandığını ifade ediyor.

İNFAZ PAKETİ YOLDA

İkinci yasa teklifinin odağında ise infaz sistemi yer alıyor. AK Parti, cezasızlık algısını kırmak ve infaz sürelerinde dengeyi sağlamak için kapsamlı değişiklikler planlıyor.

Yeni düzenlemeyle, 2 yılın altındaki hapis cezalarında hükümlülerin ne kadar süre kapalı cezaevinde kalacağı yeniden belirlenecek. Bu sürenin tespitinde iyi hal ve pişmanlık gibi faktörler dikkate alınacak.

KOVİD-19 DÖNEMİNDE CEZAEVİNE GİREMEYENLERİN DURUMU

Nisan 2020’de çıkarılan ve cezaevlerindeki yoğunluğu azaltmayı amaçlayan kanundan 31 Temmuz 2023’ten önce suç işleyip cezaevine girmeyen kişiler de yeni düzenlemeyle yararlanabilecek. Eşitlik ilkesi gereği bu kişilerin de 5 yıl denetimli serbestlikten faydalanması sağlanacak. Adalet Bakanlığı’nın yaptığı etki analizine göre bu kapsamda yaklaşık 60 bine yakın kişi tahliye edilebilecek.

HASTA MAHKUMLARA 'EVDE İNFAZ HAKKI' GELİYOR

Düzenleme, cezaevinde hayatını tek başına sürdüremeyecek kadar hasta olan mahkumları da kapsıyor. Cezasının 5 yılın altında kalan, Alzheimer veya Demans gibi hastalıklara sahip kişiler için evde infaz imkanı getirilecek. Bu durumdaki kişilerden Adli Tıp Kurumu’ndan sağlık raporu istenecek. Yetkililer, kapsamın binlerle ifade edilecek sayıda kişiyi etkileyebileceğini belirtiyor.

AĞIR SUÇLARDA YENİ İNFAZ KURALI

Terör, cinayet, cinsel istismar ve uyuşturucu suçlarında mevcut infaz oranlarında değişiklik yapılması planlanıyor. AK Parti yetkilileri, bu suçlarda “cezanın dörtte üçünün infazı” ilkesinin halen uygulandığını belirtirken, dünya çapında uygulanan kuralın yarısı oranında olduğunu belirterek bu formülün masada olduğunu ifade ettiler.

Meclis gündemine taşınacak iki ayrı yasa teklifiyle hem trafikte hem cezaevlerinde köklü değişiklikler yapılması hedefleniyor. Yaz dönemi öncesinde özellikle infaz ve trafikle ilgili düzenlemenin yasalaşması hedefleniyor.