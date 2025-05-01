Çalışma Bakanı Işıkhan'dan '1 Mayıs' Mesajı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. İşçi ve memurlara teşekkürlerini ileten Bakan Işıkhan, 1 Mayıs’ın çalışan ve üreten Türkiye’nin ortak değeri olduğunu vurguladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir kutlama mesajı paylaştı.
Mesajında birlik ve dayanışma vurgusu yapan Bakan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:
'1 MAYIS, TÜRKİYE'NİN ORTAK DEĞERİDİR'
"Yarın, ülkemizin tüm şehirlerinde birlik ve dayanışmayla, kardeşçe 1 Mayıs’ı kutlayacak, emeğin ve alın terinin gerçek sahibi işçi ve memur tüm emekçi kardeşlerimize şimdiden teşekkür ediyorum. Hepinize minnettarız. 1 Mayıs, çalışan, üreten, büyüyen Türkiye’nin ortak değeridir."
Yarın, ülkemizin tüm şehirlerinde birlik ve dayanışmayla, kardeşçe 1 Mayıs’ı kutlayacak; emeğin ve alın terinin gerçek sahibi işçi ve memur tüm emekçi kardeşlerimize şimdiden teşekkür ediyorum. Hepinize minnettarız.— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) April 30, 2025
1 Mayıs; çalışan, üreten, büyüyen Türkiye’nin ortak değeridir.…
Kaynak: Haber Merkezi