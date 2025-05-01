Çalışma Bakanı Işıkhan'dan '1 Mayıs' Mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir kutlama mesajı paylaştı.

Mesajında birlik ve dayanışma vurgusu yapan Bakan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

'1 MAYIS, TÜRKİYE'NİN ORTAK DEĞERİDİR'

"Yarın, ülkemizin tüm şehirlerinde birlik ve dayanışmayla, kardeşçe 1 Mayıs’ı kutlayacak, emeğin ve alın terinin gerçek sahibi işçi ve memur tüm emekçi kardeşlerimize şimdiden teşekkür ediyorum. Hepinize minnettarız. 1 Mayıs, çalışan, üreten, büyüyen Türkiye’nin ortak değeridir."

Yarın, ülkemizin tüm şehirlerinde birlik ve dayanışmayla, kardeşçe 1 Mayıs’ı kutlayacak; emeğin ve alın terinin gerçek sahibi işçi ve memur tüm emekçi kardeşlerimize şimdiden teşekkür ediyorum. Hepinize minnettarız.



1 Mayıs; çalışan, üreten, büyüyen Türkiye’nin ortak değeridir.… — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) April 30, 2025

Kaynak: Haber Merkezi